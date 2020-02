Neznámy cyklista narazil do kočíka a zmizol, policajti zatiaľ našli len jeho bicykel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti hľadajú cyklistu, ktorý v Hlohovci narazil bicyklom do kočíka a zmizol. Incident sa stal na Ulici Pod Beranom.Ako informovala trnavská krajská polícia, neznámy cyklista na horskom bicykli vyšiel na chodník a narazil do detského kočíka, ktorý tlačila staršia pani. Žena a dieťa sa pri nehode nezranili.Cyklista po náraze ušiel. Pri úteku ho nasnímali mestské kamery, vďaka ktorým polícia vypátrala bicykel. Po mužovi však stále pátrajú. Ide asi o 30-ročného štíhleho muža, ktorý mal oblečené sivé tepláky, čiernu mikinu s kapucňou a tmavé tenisky.Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť je možné oznámiť na linke 158, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke polície.