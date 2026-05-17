Nedeľa 17.5.2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Neznámy dron narušil vzdušný priestor pri hranici Lotyšska, NATO nasadilo stíhačky
17.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr uviedol, že niektoré ukrajinské drony sa mohli odchýliť od plánovaných trás v dôsledku pôsobenia ruskej rádioelektronickej obrany.
Neznámy bezpilotný prostriedok narušil v sobotu ráno vzdušný priestor pri východnej hranici Lotyšska. Národné ozbrojené sily vyhlásili o 6:00 možnú vzdušnú hrozbu, ktorú odvolali približne po dvoch hodinách. Opatrenia sa týkali piatich pohraničných samospráv.
Lotyšská armáda uviedla, že okamžite nasadila mobilné jednotky protivzdušnej obrany a do monitorovania situácie sa zapojili aj stíhačky Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v rámci misie ochrany vzdušného priestoru nad Pobaltím. Lotyšsko, Litva ani Estónsko totiž nedisponujú vlastnými bojovými lietadlami.
Podľa lotyšskej armády nemožno podobné incidenty vylúčiť, pokiaľ pokračuje ruská agresia proti Ukrajine. K incidentu došlo v čase rozsiahlych ukrajinských dronových útokov na ciele v Rusku vrátane Moskvy a Moskovskej oblasti.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr uviedol, že niektoré ukrajinské drony sa mohli odchýliť od plánovaných trás v dôsledku pôsobenia ruskej rádioelektronickej obrany.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
