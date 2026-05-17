17. mája 2026

Neznámy dron narušil vzdušný priestor pri hranici Lotyšska, NATO nasadilo stíhačky


Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr uviedol, že niektoré ukrajinské drony sa mohli odchýliť od plánovaných trás v dôsledku pôsobenia ruskej rádioelektronickej ...



17.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr uviedol, že niektoré ukrajinské drony sa mohli odchýliť od plánovaných trás v dôsledku pôsobenia ruskej rádioelektronickej obrany.


Neznámy bezpilotný prostriedok narušil v sobotu ráno vzdušný priestor pri východnej hranici Lotyšska. Národné ozbrojené sily vyhlásili o 6:00 možnú vzdušnú hrozbu, ktorú odvolali približne po dvoch hodinách. Opatrenia sa týkali piatich pohraničných samospráv.

Lotyšská armáda uviedla, že okamžite nasadila mobilné jednotky protivzdušnej obrany a do monitorovania situácie sa zapojili aj stíhačky Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v rámci misie ochrany vzdušného priestoru nad Pobaltím. Lotyšsko, Litva ani Estónsko totiž nedisponujú vlastnými bojovými lietadlami.

Podľa lotyšskej armády nemožno podobné incidenty vylúčiť, pokiaľ pokračuje ruská agresia proti Ukrajine. K incidentu došlo v čase rozsiahlych ukrajinských dronových útokov na ciele v Rusku vrátane Moskvy a Moskovskej oblasti.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr uviedol, že niektoré ukrajinské drony sa mohli odchýliť od plánovaných trás v dôsledku pôsobenia ruskej rádioelektronickej obrany.

Zdroj: SITA.sk - Neznámy dron narušil vzdušný priestor pri hranici Lotyšska, NATO nasadilo stíhačky © SITA Všetky práva vyhradené.

Top foto dňa (17. máj 2026): Veterná turbína, krokodílie jazero, izraelský útok, MS hokej a usmiaty dedinčan

