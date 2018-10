Neznámy vitamín K2, ktorý by ste mali bližšie spoznať

Docent Ing. Pavel Blažíček, PhD., nestor slovenskej klinickej biochémie Foto: Docent Ing. Pavel Blažíček, PhD. Foto: Docent Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Nedostatok vitamínu K2 zodpovedá za:

1. Zvýšené riziko zlomenín a osteoporózy

2. Zvýšené riziko kardiovaskulárnych chorôb a úmrtí

3. Vitamín K2 môže pôsobiť preventívne pri niektorých druhoch onkologických ochorení

Bratislava 1. októbra (OTS) - Podľa najnovších výskumov vitamín K2 pôsobí preventívne pri kardiovaskulárnych ochoreniach, a zároveň pomáha účinnejšie bojovať s osteoporózou.Vitamín K2 pôsobí v našom tele ako taký policajt regulovčík, ktorý nasmeruje vápnik priamo do kostí a zubov a zabraňuje jeho ukladaniu v cievach. „,“ informuje, nestor slovenskej klinickej biochémie.“ dopĺňa docent. „Podľa informácií docenta Blažíčka, lekári na Slovensku už majú veľmi dobré skúsenosti s podávaním kombinácie prírodného vápnika a vitamínov K2 a D3 u pacientov po zlomeninách kvôli dokázanému účinku rýchlejšieho hojenia kostí.Vitamín K má 3 formy. Vitamín, ktorý ovplyvňuje zrážanie krvi, vitamín, ktorý má priamy vplyv na metabolizmus vápnika a vitamín, ktorý je syntetický a pre človeka toxický. Vitamín K2 si v malom množstve dokážeme vytvoriť sami vďaka našim črevným baktériám a čiastočne získať vhodnou stravou, ako je napríklad bryndza a kyslá kapusta. Nachádza sa aj v potravinách živočíšneho pôvodu - v mäse a v hovädzej pečeni od voľne sa pasúceho dobytka, vaječných žĺtkoch a aj vo fermentovaných potravinách. Z rastlinných zdrojov je najbohatšia na vitamín K2 v našich končinách takmer neznáma potravina s názvom natto, čo je fermentovaná sója. Aj keby sme jedli potraviny bohaté na vitamín K2, napriek tomu ho stále nebudeme mať dostatok. Z prijatého množstva sme schopní vstrebať len 10 %. Je dokázané, že po užívaní antibiotík už baktérie v našich črevách nie sú schopné akýkoľvek vitamín K2 vytvoriť, a preto je potrebné, aby sme si ho dopĺňali pomocou výživových doplnkov. Najvhodnejší je pre človeka vitamín K2 vo formes obsahom MK – 7- menachinón vyrobila slovenská farmaceutická spoločnosť BIOMIN a.s., presne na mieru pre potreby Sloveniek a Slovákov. Vo výživovom doplnku vyrobenom v GMP kvalite je ideálna kombinácia vitamínov K2 a D3, ktorá podporuje správne vstrebávanie vápnika priamo do kostí a zubov. Viac informácií nájdete na stránke www.somstalekost.sk