Neznámy zlodej ukradol z materskej školy v Prešove viac ako 3-tisíc eur

29.11.2023 (SITA.sk) - Trestné stíhanie za trestný čin krádeže, spáchaný v súbehu s trestným činom poškodzovanie cudzej veci, vedie prešovská polícia v prípade zmiznutých peňazí v materskej škole.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová , v dobe od pondelka 27. do utorka 28. novembra na ulici Fraňa Kráľa v Prešove zatiaľ neznámy páchateľ neoprávnene vošiel do objektu materskej školy.Z pokladničky v riaditeľni odcudzil finančnú hotovosť vo výške 3 100 eur. Ďalšie peniaze ukradol z niekoľkých tried, v ktorých boli uložené. V telocvični navyše rozbil okno.„Škoda, ktorú zlodej spôsobil krádežou finančnej hotovosti zatiaľ nie je spresnená,“ dodala Ligdayová.