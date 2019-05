Nezvestného Nemca našla polícia na letisku v Ríme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. mája (TASR) - Nemca vo veku 36 rokov, ktorý bol niekoľko mesiacov nezvestný, sa podarilo jeho rodine nájsť na letisku Fiumicino v Ríme, kde žil spolu s miestnymi bezdomovcami. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na taliansku políciu.Z domu odišiel vlani v novembri a od januára o ňom jeho rodina nemala nijaké informácie. Policajti si však v stredu všimli muža, ako sa v priestoroch terminálu 3 háda s dvoma ženami.povedal pre DPA kapitán karabinierov Emanuele Meleleo.Ukázalo sa, že dve ženy, s ktorými sa tento muž hádal, boli jeho matka a teta. Keď sa dozvedeli, že by sa mohol zdržiavať na letisku v Ríme, prileteli tam z Düsseldorfu s cieľom prehovoriť ho, aby sa vrátil domov.Nemca následne odviedli do katolíckej charity na letisku, kde sa mohol osprchovať, dostal čisté oblečenie aj jedlo. Podľa polície ešte v ten istý deň nasadol na spiatočný let do Düsseldorfu.