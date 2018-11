Nezvestnú argentínsku ponorku našli po roku v 800-metrovej hĺbke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buenos Aires 17. novembra (TASR) - Ponorku argentínskeho vojenského námorníctva, ktorá zmizla takmer presne pred rokom v južnej časti Atlantického oceánu, našli potopenú vo veľkej hĺbke pri polostrove Valdés v Patagónii. Tlačová agentúra AP to uviedla v sobotu nadránom s odvolaním sa na vyhlásenie námorníctva.Nezvestné plavidlo ARA San Juan podľa zverejnených údajov spozorovali približne 800 metrov pod hladinou, a to pomocou diaľkovo ovládaného zariadenia spusteného z americkej lode Ocean Infinity, ktorú najnovšie najali, aby pokračovala v pátraní. Námorníctvo uviedlo, že ponorka bolaOznámenie nálezu nasleduje len dva dni po tom, ako si rodiny 44 členov posádky ARA San Juan pripomenuli prvé výročie zmiznutia tejto ponorky. Námorníctvo s ňou stratilo kontakt 15. novembra 2017 počas bežnej misie - plavby z prístavu Ushuaia do domovského prístavu pri meste Mar del Plata. Napriek tomu, že bola spustená rozsiahla pátracia operácia, šance na záchranu námorníkov prakticky vypršali po dvoch týždňoch.