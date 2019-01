Nezvestný futbalista Sala poslal počas letu priateľom nahrávku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cardiff 23. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Emiliano Sala poslal krátko pred zmiznutím lietadla z radarov svojim priateľom zvukovú správu. V nej vyjadril obavy z priebehu letu z Francúzska na Britské ostrovy malým súkromným lietadlom, v ktorom bol len on a pilot.Zvukovú nahrávku poskytol médiám bývalý Salov spoluhráč Uruguajčan Diego Rolan. "" citoval 25-ročného Rolana portál express.co.uk.Britskí záchranári však neočakávajú, že nájdu futbalistu či pilota zmiznutého lietadla živých." povedal pre agentúru AP John Fitzgerald, šéf Leteckej pátracej a záchrannej služby ostrovov kanála La Manche." dodal Fitzgerald.oznámila v utorok na oficiálnom twitteri Guernsey Police. Pátranie obnovili v stredu ráno.Argentínsky útočník Sala mal v pondelok pricestovať na Britské ostrovy a posilniť waleského účastníka najvyššej anglickej súťaže Cardiff City, no malé lietadlo, v ktorom letel z Francúzska len s pilotom, zmizlo z radarov nad kanálom La Manche a pátranie doteraz neprinieslo nič nové. Predstavitelia klubu súz osudu Salu.Kontrola letovej prevádzky potvrdila, že menšie lietadlo typu Piper PA-46, ktoré odštartovalo z francúzskeho Nantes, zmizlo z radaru. Britská pobrežná stráž o tom dostala prvú informáciu v pondelok o 21.23 h. Záchranári po ňom pátrajú v oblasti Alderney, k dispozícii sú aj dva vrtuľníky. Francúzsky úrad civilného letectva potvrdil pôvodné informácie, že na palube boli Sala s pilotom.uviedol portál news.sky.com. Pátranie obnovili o ôsmej hodine ráno. Doteraz prehľadali viac než 3000 kilometrov štvorcových. "" uviedla vo vyhlásení polícia z ostrova Guernsey, ktoré citovala agentúra AP.Dvadsaťosemročný argentínsky útočník prestúpil do Cardiffu z FC Nantes len v pondelok za rekordných 17 miliónov eur. V utorok sa už mal pripojiť k tímu. Vedenie Cardiffu však v dôsledku jeho zmiznutia zrušilo tréningy a s napätím očakáva nové informácie.povedal výkonný riaditeľ Ken Choo. "" dodal Choo.Otec Horacio Sala povedal, že sa o zmiznutí syna dozvedel z miestnych správ.povedal pre argentínsku televíziu C5N TV a dodal, že synov prestup znamenal preňho i pre celé rodné mesto veľkú radosť:Nantes, v ktorom Sala odohral štyri roky, odložil stredajší zápas Francúzskeho pohára proti Entente Sannois.povedal prezident francúzskeho klubu Waldemar Kita.