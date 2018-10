Nezvestný novinár v poslednom príspevku upozorňuje na slobodu tlače

Na videosnímke, ktorú zverejnil turecký opozičný denník Hürriyetje 9. októbra 2018 saudskoarabský novinár, je Džamál Chášukdž pred vchodom saudskoarabského konzulátu v Istanbule 3. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 18. októbra (TASR) - Americký denník Washington Post zverejnil v stredu posledný príspevok nezvestného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, v ktorom píše o dôležitosti slobody tlače na Blízkom východe.Noviny tak urobili viac než dva týždne po tom, ako Chášukdžího naposledy videli, keď vchádzal na saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule, píše vo štvrtok agentúra AP.napísal Chášukdží. Podľa neho "arabské vlády dostali voľné opraty, aby v narastajúcej miere pokračovali v umlčovaní médií".Vo svojom príspevku Chášukdží chváli Washington Post za to, že uverejňuje jeho mnohé články preložené z angličtiny do arabčiny. Dodal, že pre ľudí z Blízkeho východu je veľmi dôležité, aby mohli čítať o demokracii na Západe. Podľa jeho slov arabské hlasy potrebujú svoju vlastnú platformu.konštatoval.napísal.Redaktorka spomínaných novín Karen Attiahová v poznámke uviedla, že Chášukdžího príspevok dostala od jeho prekladateľa a asistenta deň po jeho zmiznutí. Jeho uverejnenie najskôr odložili, napokon sa ho rozhodli zverejniť.Chášukdží do Washington Post začal prispievať v roku 2017 a vo svojich článkoch často kritizoval saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána i smerovanie krajiny.Novinár zmizol po tom, čo 2. októbra vstúpil do priestorov spomínaného konzulátu v Istanbule, aby si tam vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš so svojou tureckou snúbenicou.Tureckí predstavitelia tvrdia, že existujú dôkazy, že Chášukdžího, žijúceho v Spojených štátoch, na konzuláte zabili a rozštvrtili. Saudská Arábia tieto obvinenia odmieta ako "nepodložené".