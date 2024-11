NEZVESTNÝ SLOVÁK: Húserka spadol do trhliny v Himalájach

Slovenský horolezec Ondrej Húserka je nezvestný po páde do trhliny v Himalájach. Nešťastie sa stalo po jeho úspešnom výstupe na nepálsku sedemtisícovku Langtang Lirung. Informoval o tom slovenský horolezecký spolok JAMES.





"Musíme bohužiaľ informovať o posledných, veľmi nepriaznivých správach spod Langtang Lirung. Pri návrate sa Ondrejovi stala pri zlaňovaní nehoda a dôsledkom bol jeho pád do trhliny. Nebolo v silách Mareka Holečka vytiahnuť ho z trhliny von, navyše Ondro bol v zlom zdravotnom stave," napísal SHS JAMES na sociálnej sieti. Tridsaťštyriročný Húserka bol vo výprave na východnú stenu náročného štítu spolu s českým kolegom Marekom Holečkom, vrchol dosiahli v stredu.Záchranné akcie aj s využitím helikotéry zatiaľ neboli úspešné, ďalšia by sa mala údajne uskutočniť v noci na nedeľu SEČ. "Veríme, že je ešte drobná nádej, že sa k nemu záchranný tím poskladaný aj z dobrovoľníkov na mieste dostane a že sa stane malý veľký zázrak," uviedol slovenský horolezecký spolok.Rezort diplomacie potvrdil, že je o prípade informovaný, aj keď nepálske úrady zatiaľ oficiálne nepotvrdili žiadne horolezecké nešťastie a nekontaktovali ani zastupiteľský úrad SR v Dillí. "Veľvyslanectvo je v kontakte s honorárnym konzulom SR v Nepále aj so slovenským horským vodcom v Káthmandú," uviedol komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.Zároveň pripomenul, že záchranné operácie organizuje nepálska agentúra, ktorá je na to oprávnená. Záchranné akcie závisia hlavne od počasia, náročnosti terénu a musia zohľadňovať bezpečnostné riziká pre záchranárov. "Slovenské veľvyslanectvo v Dillí aj honorárny konzul SR v Káthmandú sú pripravení poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť v rámci dostupných možností a kompetencií," deklaroval rezort.