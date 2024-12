Nezvyčajný krok samosprávy Piešťan, mestskí poslanci znížili poplatok za komunálny odpad

Historický moment

Pred dvoma rokmi zdražovali

17.12.2024 (SITA.sk) - Mesto Piešťany na budúci rok zníži poplatok na odpad z terajších približne 59 eur na 56 eur na osobu a rok. O znížení poplatku od 1. januára rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. Štvorčlenná rodina tak môže na tomto poplatku ušetriť 12 eur za rok.Piešťanská radnica pôvodne pripravila návrh všeobecne záväzného nariadenia, podľa ktorého mal ísť poplatok dolu o 10 percent, ale len pre obyvateľov nad 70 rokov. Nakoniec poslanecký zbor schválil menšie zníženie poplatku, ktoré ale platí všetkých poplatníkov.Piešťany mohli ísť dolu s poplatkom vďaka tomu, že sa im podarilo znížiť cenu za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a vysúťažiť novú spoločnosť na nakladanie s kuchynským odpadom.Primátor Piešťan Peter Jančovič zníženie tohto poplatku označil za historický moment, pretože v ďalších rokoch bude podľa neho cena za odvoz a likvidáciu odpadu len rásť.Pred niekoľkými týždňami by podľa Jančoviča úvahy o znížení poplatku neboli vôbec možné, pretože mala platiť povinnosť spracovávať odpady pred uložením na skládkou mechanicko-biologickou úpravou.Ak by táto povinnosť v Národnej rade SR prešla k termínu 1. januára 2025, poplatok za odpady v Piešťanoch by musel stúpnuť až na 68 eur.Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch radikálne zvýšilo poplatok za komunálny odpad pred dvoma rokmi, od 1. januára 2023 platili obyvatelia kúpeľného mesta približne 59 eur na osobu a rok.V krajskom meste Trnava mestské zastupiteľstvo poplatok od 1. januára 2025 zvýšilo na 38,33 eura na osobu a rok, zdravotne postihnuté osoby alebo osoby v hmotnej núdzi majú zľavu vo výške 60 percent a osoby nad 62 rokov vo výške 50 percent z plnej sadzby poplatku.