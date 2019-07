Ngadeu sa dohodol so Slaviou na novej zmluve, potom ušiel do Gentu

Na archívnej snímke Michael Ngadeu-Ngadjui. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. júla (TASR) - Stopér Michael Ngadeu z tímu českého futbalového majstra Slavie Praha bude pôsobiť v belgickom Gente. Prezident českého klubu Jaroslav Tvrdík však krok kamerunského reprezentanta vníma ako podraz, pretože s ním bol dohodnutý na novej zmluve.Gent za Ngadeua zaplatí výkupnú klauzulu 155 miliónov českých korún (4,5 mil. eur). "," napísal Tvrdík na Twitteri.Ngadeu prišiel do Slavie v máji 2015 z rumunského FC Botosani. Predvlani so Slaviou predĺžil zmluvu do júla 2020.