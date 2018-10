NHL: Arizona s Pánikom prehrala v Minnesote, McDavid utvoril rekord

Connor McDavid, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



New Jersey - Dallas 3:0, New York Rangers - Colorado 3:2 pp a sn, Philadelphia - Florida 6:5 pp a sn, Pittsburgh - Vancouver 2:3 pp, Tampa Bay - Carolina 4:2, Minnesota - Arizona 2:1, Winnipeg - Edmonton 4:5 pp, Vegas - Buffalo 4:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. októbra (TASR) - Hokejisti Arizony v zostave so slovenským krídelníkom Richardom Pánikom prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Minnesoty 1:2. Pánik odohral za Coyotes 14:35 min, pripísal si mínusku a dve trestné minúty. Arizona stále čaká na víťazstvo v riadnom hracom čase, s dvomi bodmi uzatvára poradie v Západnej konferencii.Hráči New Yorku Rangers si na domácom ľade poradili s Coloradom 3:2 po nájazdoch. Avalanche nastúpili ešte bez slovenského útočníka Marka Daňa.Jediný tím, ktorý si v úvode ročníka stále drží stopercentnú bilanciu, je New Jersey. Devils vyhrali aj vo štvrtom zápase sezóny, keď zdolali doma Dallas 3:0.Edmonton zvíťazil vo Winnipegu 5:4 po predĺžení aj vďaka štyrom bodom kapitána Connora McDavida (2+2). Najproduktívnejší hráč uplynulých dvoch sezón si pripísal aspoň bod pri prvých deviatich góloch svojho tímu v sezóne, čím utvoril nový profiligový rekord. Prekonal doterajší zápis Adama Oatesa v drese Detroitu zo sezóny 1986/87 (7).V ďalšom dueli Tampa Bay zdolala Carolinu 4:2 aj vďaka hetriku Tylera Johnsona.