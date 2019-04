NHL: Blues vyhrali v 3. zápase v Dallase

Na snímke hráč St. Louis Blues Patrick Maroon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



3. zápas semifinále Západnej konferencie:



Dallas - St. Louis 3:4



/stav série: 1:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v noci na utorok v treťom súboji semifinále play off Západnej konferencie NHL na ľade Dallasu Stars 4:3 a v sérii vedú 2:1 na zápasy. Víťazný gól hostí strelil 98 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Patrick Maroon. Štvrtý zápas série 2. kola play off je na programe v noci na štvrtok opäť na ľade Dallasu (3.30 SELČ).