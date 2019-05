NHL: Boston deklasoval Carolinu 6:2, vo finále vedie

Na archívnej snímke Zdeno Chára z Boston Bruins. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvládli aj druhý domáci zápas 3. kola play off NHL. V nedeľu zdolali Carolinu Hurricanes hladko 6:2 a v sérii vedú 2:0. Slovenský obranca Zdeno Chára bol najvyťaženejší hráč duelu, keď odohral v drese "medveďov" takmer 25 minút. Do štatistík si však pripísal iba dve trestné minúty. Jaroslav Halák opäť nechytal.Domácich potiahla najmä tretia formácia, ktorá sa postarala o štyri góly. Tretí zápas série je na programe v noci na stredu v Caroline.