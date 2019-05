NHL: Boston doma zdolal Carolinu v 1. zápase finále konferencie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo play off NHL

1. zápas finále Východnej konferencie



Boston - Carolina 5:2



/stav série: 1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins vstúpili úspešne do 3. kola play off NHL. V noci na piatok zdolali v domácom prvom zápase finále Východnej konferencie Carolinu Hurricanes 5:2 a v sérii sa ujali vedenia 1:0. Slovenský kapitán "medveďov" Zdeno Chára strávil na ľade takmer 20 minút a pripísal si dva plusové body. Brankár Jaroslav Halák na striedačke kryl chrbát Tuukkovi Raskovi.Boston otočil v úvode tretej tretiny stav duelu, keď v rozmedzí 28 sekúnd využil dve presilové hry. Najprv sa presadil Marcus Johansson potom Patrice Bergeron. O triumfe definitívne rozhodla 58. minúta, keď skóroval Charlie Coyle a o 11 sekúnd pridal poistku Chris Wagner.