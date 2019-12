NHL: Boston prehral na ľade New Jersey, Halák s 42 zákrokmi

Brankár Bostonu Bruins Jaroslav Halák a spoluhráč David Pastrňák, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



New Jersey - Boston 3:2 pp a sn



Washington - New York Islanders 3:4

New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Bostonu prehrali v silvestrovskom súboji NHL na ľade New Jersey 2:3 po samostatných nájazdoch. Slovenský brankár Jaroslav Halák zlikvidoval v riadnom hracom čase a predĺžení 42 striel domácich hráčov, v nájazdovom rozstrele ho zo šiestich exekútorov prekonali iba dvaja - Jack Hughes a Damon Severson, ktorý rozhodol o víťazstve Devils vo svojom jubilejnom 400. profiligovom dueli. Slovenský obranca Zdeno Chára bol s časom 27:50 min. Najvyťaženejším korčuliarom v zápase, kapitán "medveďov" si pripísal jeden strelecký pokus a zblokoval dve strely súpera. Bruins vďaka zisku bodu predĺžili svoju bodovú šnúru už na osem zápasov.V ďalšom stretnutí Washington podľahol doma New Yorku Islanders 3:4. Slovenský krídelník Richard Pánik nebodoval, v druhom útoku Capitals odohral 14:46 minút a prezentoval sa dvomi strelami. Dva góly domácich strelil ruský center Jevgenij Kuznecov, pod výhru "ostrovanov" sa dvomi presnými zásahmi podpísal Casey Cizikas.