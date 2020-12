NHL: Boston stále čaká na rozhodnutie svojho kapitána Cháru

Vedenie Bostonu Bruins stále nevie, či bude slovenský obranca Zdeno Chára pokračovať v nadchádzajúcej sezóne hokejovej NHL v jeho drese. Štyridsaťtriročný veterán je aktuálne v pozícii neobmedzeného voľného hráča.





NHL v nedeľu zverejnila dohodu s hráčskou asociáciou, že nová sezóna súťaže odštartuje 13. januára a bude zahŕňať 56 zápasov základnej časti. "Myslíme si, že Chára čakal na to, ako bude vyzerať harmonogram ligy. Uvidíme, či sa napokon rozhodne pokračovať," povedal pre nhl.com prezident Bostonu Bruins Cam Neely.Chára patril od svojho príchodu do Bostonu medzi opory obrany, v roku 2009 získal v jeho drese Norrisovú trofej. V uplynulom ročníku však už odohral v priemere 21:01 min, čo bolo najmenej od jeho nováčikovskej sezóny. "Uvidíme, či bude cítiť, že nám dokáže pomôcť. My musíme mať rovnaké pocity. Toto sú naozaj zložité časy pre každého. Nie je jednoduché naskočiť po dlhej prestávke do hry, mať krátky tréningový kemp a potom hrať množstvo zápasov dva dni po sebe. Je tu veľa faktorov, ktoré dávajú zmysel pre nás i pre Zdena," pripomenul Neely.Zdeno Chára odohral za Bruins 14 ročníkov v NHL. Nastúpil na 1023 duelov a zaznamenal 148 gólov a 333 asistencií. V roku 2011 doviedol Boston k zisku Stnaleyho pohára.