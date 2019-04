NHL: Boston začal sériu 1. kola play off prehrou s Torontom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - 1. kolo play off:

štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:

Boston - Toronto 1:4

/stav série 0:1/



Washington - Carolina 4:2

/stav série 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápas:

Calgary - Colorado 4:0

/stav série 1:0/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom vstúpili do štvrťfinálovej série play off Východnej konferencie zámorskej NHL domácou prehrou 1:4 s Torontom Maple Leafs. Bruins sa ujali vedenia v 10. minúte presilovkovým presným zásahom Patricea Bergerona, obrat hostí režíroval dvojgólový Mitchell Marner. Obhajca titulu Washington Capitals si poradil s Carolinou 4:2. Základ víťazstva položil v prvej tretine, keď si vybudoval trojgólový náskok.Calgary v prvom zápase štvrťfinálovej série Západnej konferencie zdolalo Colorado 4:0. Čistým kontom a asistenciou sa na triumfe "plameňov" podieľal brankár Mike Smith, dvakrát sa do streleckej listiny zapísal Matthew Tkachuk.