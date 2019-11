NHL: Boston zvíťazil nad Ottawou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Pittsburgh - Edmonton 1:2 pp

Nashville - New York Rangers 1:2

Boston - Ottawa 5:2

Buffalo - New York Islanders 0:1

Carolina - New Jersey 3:5

Columbus - Calgary 0:3

Dallas - Montreal 4:1

Florida - Detroit 4:0

Philadelphia - Toronto 3:4 pp a sn

Minnesota - St. Louis 3:4 pp

Arizona - Colorado 3:0

San Jose - Vancouver 2:5

Vegas - Winnipeg 3:4 pp

Los Angeles - Chicago 4:3 pp

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. novembra (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu na domácom ľade nad Ottawou 5:2. V drese víťazov odohrali duel Slováci Zdeno Chára a Peter Cehlárik, nebodovali však. V bránke Bruins chytal Fín Tuuka Rask, Slovák Jaroslav Halák mu kryl chrbát zo striedačky. Český útočník David Pastrňák strelil gól a pridal dve asistencie.Montreal prehral v Dallase 1:4, útočník Canadiens Tomáš Tatar sa bodovo nepresadil. V domácom drese absentoval zranený obranca Andrej Sekera. Toronto v zostave s obrancom Martinom Marinčinom zvíťazilo na ľade Philadelphie 4:3 po nájazdoch.