NHL: Brankár Bostonu Ullmark skóroval, Tatar a Fehérváry pomohli k triumfom

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si v noci na nedeľu pripísal v zámorskej NHL asistenciu. New Jersey aj vďaka tomu hladko zdolalo Philadelphiu 7:0. Obranca Martin Fehérváry prispel k víťazstvu Washingtonu nad New Yorkom Rangers 6:3 taktiež asistenciou. V bránke “jazdcov” nastúpil v tretej tretine Jaroslav Halák. Najzaujímavejší moment sa odohral vo Vancouveri, kde brankár Bostonu spečatil gólom víťazstvo Bruins 3:1.



Ullmark sa pri hre Canucks bez brankára zmocnil puku a parádnou strelou cez celé klzisko trafil 48 sekúnd pred koncom opustenú bránku. Švéd sa medzi strelcov zapísal ako trinásty brankár v základnej časti NHL, ale len ôsmy, ktorý skóroval strelou do súperovej bránky. Naposledy strelil v profilige spomedzi brankárov gól Pekka Rinne v drese Nashvillu 9. januára 2020 v zápase proti Chicagu. Ullmark zaznamenal 26 zákrokov, Boston vyhral šiesty zápas za sebou. “Hneď ako som vystrelil sa na mňa vrhli traja spoluhráči. Nič som nevidel, nič som nepočul, len som zrazu pochopil, že puk smeruje do bránky,” povedal pre nhl.com Ullmark zaznamenal v 37. zápase sezóny už 30. víťazstvo. Lepší bol v histórii NHL len Tiny Thompson, ktorý tiež v drese Bostonu vychytal v sezóne 1929-30 tridsiate víťazstvo v 35. zápase. Od sezóny 2000-01 skórovali v NHL spomedzi brankárov Martin Brodeur, Jose Theodore, Evgenij Nabokov, Mika Noronen, Chris Mason, Cam Ward, Mike Smith, Rinne a Ullmark. Ako prvý strelil gól Ron Hextall, ktorému sa to podarilo v drese Philadelphie proti Bostonu. V drese Bruins debutovali obranca Dmitroj Orlov a útočník Garnet Hathaway, ktorých získal klub výmenou z Washingtonu.



Na triumfe Washingtonu nad Rangers sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal Jevgenij Kuznecov, jeho spoluhráč T.J. Oshie mal bilanciu 2+1. Capitals zastavili sériu prehier, ktorá trvala šesť zápasov. Fehérváry sa podieľal na piatom góle Washingtonu, ktorým Kuznecov v závere druhej tretiny zvýšil na 5:1. Slovenský obranca bodoval v druhom zápase za sebou, v 49 zápasoch má bilanciu 4+8. Na ľade bol 19 a pol minúty, mal aj plusový bod a jednu strelu. Jaroslav Halák vystriedal po druhej tretine v bránke hostí Rusa Igora Šesťorkina, ktorý dostal päť gólov z 22 striel, slovenský brankár inkasoval v záverečnej dvadsaťminútovke z piatich striel iba raz. “Zápasy s divíznym rivalom sú vždy dôležité a emocionálne. Dnes sme sa zomkli ako tím, potrebovali sme vyhrať a verím, že na tomto výsledku a výkone budeme stavať,” povedal útočník Tom Wilson (1+1).



V drese Devils sa do streleckej listiny zapísalo sedem rôznych hráčov, Tatar sa podieľal na záverečnom góle Nathana Bastiana v 57. min. Slovenský útočník odohral rovných 14 minút, zaznamenal tri plusové body a raz strelou ohrozil bránku súpera. V 59 zápasoch má bilanciu 13+21. Prvý shutout v NHL zaznamenal Akira Schmid, ktorý chytil 23 striel, Dawson Mercer skóroval v šiestom zápase za sebou. “Je to skvelý pocit, ale chalani odviedli predo mnou vynikajúcu prácu. Shutout patrí im,” povedal Schmid. Mercer je vo veku 21 rokov a 121 dní najmladším hráčom v klubovej histórii so šesťzápasovou gólovou sériou. Devils pred zápasom oslávili 20. výročie zisku zatiaľ posledného Stanley Cupu v roku 2003. Na ceremónii sa zúčastnili viacerí členovia víťazného tímu, nechýbal ani bývalý slovenský útočník Jiří Bicek. Na oslave boli Joe Nieuwendyk, Patrik Eliáš, Scott Niedermayer, Brian Rafalski, Martin Brodeur, či Scott Stevens, ktorý priniesol Stanleyho pohár spoločne s Line Burnsovou, manželkou vtedajšieho trénera Pata Burnsa, ktorý zomrel v roku 2010. “Bolo to úžasné, prežívali sme veľké emócie,” povedal Mercer.



Tampa Bay bez potrestaného obrancu Erika Černáka zvíťazila v Detroite 3:0. V bránke Lightning zažiaril Andrej Vasilevskij, ktorý zlikvidoval 45 striel a zaznamenal jubilejný 30. shutout v NHL. Ruský brankár vylepšil svoje maximum v počte zákrokov pri čistom konte v základnej časti. Predtým zaznamenal 43 zákrokov pri víťazstve 2:0 nad Columbusom 19. októbra 2017. Celkovo má rekord z play off zápasu proti Floride, keď 23. mája 2022 chytil 49 striel a neinkasoval ani raz. Detroit mal 84 streleckých pokusov, ale hráči Tampy Bay zaznamenali 29 blokov. “Mám radšej zápasy, v ktorých hrá obrana dobre a blokuje strely, ako keď čelím 15 pokusov, z toho dve-tri prečíslenia. Dnes som nemal čas premýšľať nad ničím,” povedal Vasilevskij. Góly “bleskov” si podelili Brayden Point, Nikita Kučerov a Alex Killorn. Černák si odpykal prvú polovicu z dvojzápasového dištancu za nebezpečnú hru lakťom do tváre kapitána Buffala Kylea Okposa.



V ďalšom zápase si Columbus poradil s Edmontonom 6:5. Domáci viedli v druhej časti už 4:0, ale Oilers manko zmazali. Rozhodla tretia tretina, v ktorej strhol víťazstvo na stranu Blue Jackets dvoma gólmi Jack Roslovic. Ten predtým nazbieral aj dve asistencie. Hosťom nepomohli ani štyri body najproduktívnejšieho hráča súťaže Connor McDavida (2+2). Kapitán Oilers má v 60 zápasoch bilanciu 48 gólov, 65 asistencií a 113 bodov. Jeho spoluhráč Leon Draisaitl skóroval v siedmom zápase za sebou.



Sériu štyroch prehier ukončili hráči Pittsburghu, keď o och víťazstve 3:2 rozhodol v predĺžení Bryan Rust. V bránke Blues žiaril Jordan Binnington, ale na víťazstvo nestačilo ani jeho 45 zákrokov a hokejisti St. Louis prehrali piaty zápas za sebou. Blues krátko pred zápasom získali cez waiver listinu práve z Pittsburghu útočníka Kasperiho Kapanena, fínsky hokejista by sa mal k tímu pripojiť v nedeľu.



John Gibson zaznamenal 51 zákrokov a vychytal nečakané víťazstvo Anaheimu na ľade Caroliny 3:2. Dvadsaťdeväťročný Američan čelil tretíkrát za posledných šesť zápasov minimálne 50 strelám. “Bol to ťažký zápas. Som poriadne unavený, ale šťastný,” povedal hrdina Ducks. Do streleckej listiny víťazov sa zapísali John Klingberg, Jakob Silfverberg a Troy Terry. Góly Hurricanes strelil Jesperi Kotkaniemi a Jesper Fast, ich víťazná séria sa zastavila na čísle päť.



Vynikajúci výkon podal aj brankár Chicaga Petr Mrázek, ktorý v San Jose zaznamenal 45 zákrokov a Blackhawks vyhrali 4:3 po nájazdoch. Chicago nastúpilo len s 11 útočníkmi, ako zdraví náhradníci zostali na tribúne Patrick Kane a Sam Lafferty, obaja totiž pravdepodobne odídu pred uzávierkou prestupov a klub nechcel riskovať ich zranenie. Skóre duelu otvoril útočník “jastrabov” David Gust, ktorý sa presadil pri svojom debute v NHL. Dvadsaťdeväťročný Američan sa po Eddiem Olczykovi stal druhým rodákom zo štátu Illinois, ktorý skóroval v drese Chicaga pri debute v profilige. Sharks pred zápasom slávnostne vyvesili po strop dres s číslom 12, ktorý nosil Patrick Marleau. Je to vôbec prvé vyradené číslo v klubovej histórii. Marleau odohral v drese San Jose 21 sezón a je stále rekordérom v počte odohratých zápasov (1607), gólov (522) a bodov (1111). Celkovo odohral v NHL 1779 duelov.

NHL - sumáre:



Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)



Góly: 2. Marčenko (Gaudreau, Jenner), 22. Jenner (Laine, Roslovic), 24. Marčenko (Gaudreau), 26. Laine (Boqvist, Roslovic), 49. Roslovic (Laine, Johnson), 55. Roslovic (Bayreuther) - 27. Foegele, 30. Draisaitl (McDavid, Barrie), 33. McDavid (Kulak), 35. McDavid (Kulak, Barrie), 58. Hyman (McDavid, Nurse). Brankári: Korpisalo - Campbell (26. Skinner), strely na bránku: 26:47.







Washington Capitals - New York Rangers 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)



Góly: 5. Oshie (Gustafsson, Kuznecov), 24. Oshie (Strome, Gustafsson), 28. Wilson (van Riemsdyk, Ovečkin), 33. Milano (Kuznecov, Oshie), 39. Kuznecov (Aube-Kubel, FEHÉRVÁRY), 54. Kuznecov (Ovečkin, Wilson) - 8. Goodrow (Motte), 47. Kreider (Fox, Zibanejad), 60. Kakko (Kreider, Zibanejad). Brankári: Kuemper - Šesťorkin (41. HALÁK), strely na bránku: 27:26.







St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 21. Bučnevič (Thomas, Faulk), 58. Faulk (Toropčenko, Blais) - 27. Malkin (Rust, Pettersson), 55. Pettersson (Blueger, O'Connor), 62. Rust (Malkin, Petry). Brankári: Binnington - Jarry, strely na bránku: 27:48.







Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)



Góly: 45. Kotkaniemi (Slavin), 54. Fast (Pesce, Staal) - 37. Klingberg (Zegras, Strome), 45. Silfverberg (Strome, Zegras), 53. Terry (Lundeström, Fowler). Brankári: Andersen - Gibson, strely na bránku: 53:15.







Montreal Canadiens - Ottawa Senators 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)



Góly: 25. Matheson (Barron), 29. Suzuki (Kovacevic) - 16. Brassard (Holden, Kastelic), 34. Pinto (DeBrincat, Giroux), 45. Watson (Hamonic, Brassard), 46. Batherson (Tkachuk, Sögaard), 52. Gauthier (Holden). Brankári: Montembeault - Sögaard, strely na bránku: 31:23.







New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)



Góly: 23. Siegenthaler (Wood), 29. Hughes (Siegenthaler), 39. Mercer (Hischier), 45. Hischier (Marino, Graves), 46. Hamilton (Siegenthaler, McLeod), 54. Bratt (Hughes, Šarangovič), 56. Bastian (Bahl, TATAR). Brankári: Schmid - Ersson, strely na bránku: 36:24.







Vancouver Canucks - Boston Bruins 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)



Góly: 48. Boeser (Garland) - 18. Lindholm (Krejčí, Hall), 20. Marchand (DeBrusk, Bergeron), 60. Ullmark. Brankári: Silovs - Ullmark, strely na bránku: 27:35.







Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 10. Point (Kučerov, Killorn), 40. Kučerov (Point, Paul), 58. Killorn (Hagel). Brankári: Husso - Vasilevskij, strely na bránku: 45:18.







Colorado Avalanche - Calgary Flames 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly: 4. MacKinnon (Ničuškin), 9. Newhook (O'Connor, Cogliano), 23. Rantanen (Ničuškin, Byram), 45. Malgin (Manson) - 38. Toffoli (Andersson, Kadri). Brankári: Georgijev - Markström, strely na bránku: 22:29.







San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 3:4 pp a sn (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0,0:1)



Góly: 5. Bonino (MacDonald, Sturm), 11. Svečnikov (Sturm, Vlasic), 58. Karlsson (Vlasic, Couture) - 3. Gust (Blackwell, Dickinson), 6. Seney (Jones), 41. Domi (McCabe, Mrázek), rozh. náj. Kurashev. Brankári: Kahkonen - Mrázek, strely na bránku: 48:35.







Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 32. Amadio (McNabb, Theodore), 56. Eichel (Stephenson, Marchessault) - 35. Johnston (Dellandrea, Benn), 60. Hintz (Robertson, Benn), rozh. náj. Robertson. Brankári: Brossoit - Oettinger, strely na bránku: 43:43.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:00 0 1 1 +3 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 19:31 0 1 1 +1 1 0







Jaroslav Halák (NY Rangers) 19:57 4/5 80,0%







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/ brankár: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/