NHL: Čajkovič je slovenskou draftovou jednotkou, vybrala si ho Tampa

Vancouver 22. júna (TASR) - Maxim Čajkovič sa stal tento rok najvyššie draftovaným slovenským hokejistom. V 3. kole si ho z celkového 89. miesta vybral klub NHL Tampa Bay Lightning.Čajkovič sa podľa očakávania stal slovenskou jednotkou vstupného draftu 2019, ktorý sa konal vo vancouverskej Rogers Arene. Centrálny skautský úrad ho vo svojom záverečnom preddraftovom rebríčku zaradil na 91. miesto medzi severoamerickými korčuliarmi. Osemnásťročný krídelník odohral uplynulú sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), kde si v drese Saint John Sea Dogs pripísal 46 bodov (22+24) v 60 zápasoch a stal sa najproduktívnejším hráčom tímu. Slovensko reprezentoval na uplynulých dvoch svetových šampionátoch do 18 rokov. Upútal najmä na MS "18" v Čeľabinsku a Magnitogorsku v roku 2018, kde bol s 11 bodmi (4+7) v piatich dueloch druhým najproduktívnejším hráčom šampionátu za Jackom Hughesom.Práve supertalentovaný Američan sa stal jednotkou tohtoročného draftu. Osemnásťročného centra si z prvého miesta vybral klub New Jersey Devils. Ako druhí v poradí volili predstavitelia New Yorku Rangers, ktorí siahli po fínskom krídelníkovi Kaapovi Kakkovi.Čajkovič sa stal treťou voľbou Tampy v tohtoročnom drafte po útočníkovi Nolanovi Footeovi (1. kolo, 27. miesto) a brankárovi Hugovi Alnefeltovi (3. kolo, 71. miesto). Je v poradí deviatym Slovákom v histórii, ktorého draftovali "blesky". Pred ním si vedenie Lightning vybralo útočníkov Martina Cibáka (1998), Stanislava Laščeka, Mareka Bartánusa (obaja 2005) a Richarda Pánika (2009), obrancov Mareka Priechodského (2000), Vladimíra Mihálika (2005) a Adama Jánošíka (2010) a brankára Jaroslava Janusa (2009).Odchovanec bratislavských Svišťov sa stretne v organizácii Lightning s krajanom Erikom Černákom, reprezentačný obranca sa v uplynulej sezóne udomácnil v prvom tíme "bleskov". Vedenie Saint John Sea Dogs naznačilo, že by Čajkovič mohol v QMJHL stráviť ešte nasledujúcu sezónu.uviedol pre klubový web Trevor Georgie, prezident a generálny manažér Sea Dogs.