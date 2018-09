NHL: Čajkovský a Rybár začnú sezónu na farme v AHL

Na archívnej snímke Slovák Michal Čajkovský a Talian Diego Kostner. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

New York 30. septembra (TASR) - Obranca Caroliny Hurricanes Michal Čajkovský a brankár Detroitu Red Wings Patrik Rybár sa nedostali do svojich tímov zámorskej hokejovej NHL a sezónu začnú vo farmárskych kluboch. Do nižšej súťaže AHL poslali slovenských hokejistov ich zamestávatelia krátko pred začiatkom novej sezóny.Čajkovský prišiel do kempu Hurricanes na skúšku, keď ho odporučil tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay a zaujal natoľko, že s ním klub podpísal ročný dvojcestný kontrakt. Dvadsaťšesťročný robustný obranca sa síce nedostal do tímu na úvod NHL, ale zámorské médiá mu dávajú veľkú šancu, že v priebehu sezóny do profiligy naskočí. Aj preto, že slovenský reprezentant trénera Caroliny Roda Brind'Amoura zaujal. Špecializovaný web thehockeywriters.com označil Čajkovského za veľkého muža s veľkými schopnosťami. Vyzdvihol, že napriek veľkej výške (192 cm) dobre korčuľuje a ovláda puk. Čajkovský začne sezónu v tíme Charlotte Checkers v AHL.Miesto v NHL si pred začiatkom sezóny nevybojoval ani Rybár, ktorý je v podľa zámorských médií v hierarchi Red Wings štvrtý brankár. Spoločne s 24-ročným Rybárom putuje na farmu do Grand Rapid Griffins aj obranca Jake Chelios.