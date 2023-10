NHL: Calgary vyhralo v Buffale 4:3, víťazný gól strelil Ružička

Hokejisti Colorada Avalanche vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NHL nad Chicagom Blackhawks 4:0. Pri dvoch góloch asistoval slovenský hokejista Tomáš Tatar, ktorý tak zaznamenal v drese nového tímu už tri kanadské body. V stretnutí proti Chicagu bol navyše najproduktívnejší hráč "lavín".





Tatar bol najprv pri zvýšení na 3:0, keď pomohol ku gólu Devona Toewsa spolu s Valerim Ničuškinom. V 49. minúte prihral spred bránky Nathanovi MacKinnonovi, ktorý nekompromisne zavesil pod hornú žrď. Tridsaťdvaročný slovenský krídelník ukončil zápas s dvoma pluskami, na ľade bol 13:07 minúty. V Colorade má na konte tri body (0+3), prvýkrát sa zapísal do štatistík na ľade Los Angeles Kings, kde jeho tím vyhral 5:2.V noci na piatok sa blysol aj ďalší Slovák Adam Ružička, ktorý strelil víťazný gól za Calgary Flames. To vyhralo na ľade Buffala Sabres 4:3, Ružička skóroval v 45. minúte. Flames zvíťazili po dvoch prehrách a v tabuľke Západnej konferencie im patrí piate miesto. Dvadsaťštyriročný Slovák sa gólovo presadil na začiatku tretieho dejstva, z kraja ľavého kruhu mieril v ťažkom uhle k vzdialenejšej žrdi. Slovenský center tak strelil gól v druhom zápase za sebou a v štyroch stretnutiach tejto sezóny má štyri body (2+2). Na ľade Buffala strávil 15:21 minúty, duel ukončil s pluskou a na bránku vystrelil celkovo dvakrát.Víťazstvo na domácom ľade dosiahla Tampa Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom, Vancouver Canucks zdolala 4:3. Dva góly vrátane víťazného strelil Nikita Kučerov, ktorý je v prvom útoku práve s Černákom. Ten ukončil stretnutie s mínuskou, jedným dvojminútovým trestom za podrazenie a jedným hitom. Na ľade strávil 20:26 min a bol tretí najvyťaženejší hráč svojho tímu. Tampa ukončila trojzápasovú sériu prehier a vo Východnej konferencii je momentálne piata.Víťaznú domácu premiéru v tejto sezóne majú za sebou hráči Floridy Panthers, ktorá vyhrala nad Torontom 3:1. V bránke panterov sa blysol Sergej Bobrovskij – zneškodnil 29 striel a dosiahol tak 96,7-percentnú úspešnosť zákrokov. Prvý gól za Floridu zaznamenali Oliver Ekman-Larsson a Kevin Stenlund. Panthers sú vo Východnej konferencii s dvoma víťazstvami a dvoma prehrami na desiatom mieste, vďaka najnovšiemu triumfu predstihli práve Toronto.

NHL - výsledky:



Buffalo - Calgary 3:4 /A. Ružička (Calgary) 1+0/, Florida - Toronto 3:1, NY Rangers - Nashville 1:4, Tampa Bay - Vancouver 4:3, Philadelphia - Edmonton 4:1, Minnesota - Los Angeles 3:7, St. Louis - Arizona 2:6, Winnipeg - Vegas 3:5, Anaheim - Dallas 2:3, Seattle - Carolina 7:4, Colorado - Chicago 4:0 /T. Tatar 0+2/, San Jose - Boston 1:3