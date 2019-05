NHL: Carolina mieri do konferenčného finále, Dallas má postup na dosah

Hráči Caroliny Hurricanes sa tešia po výhre nad New York Islanders v štvrtom súboji 2. kola play off. New York, 3. mája 2019 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



4. zápas semifinále Východnej konferencie:



CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)



Góly: 5. Aho (Teräväinen, Faulk), 23. Teräväinen (Foegele, Aho), 24. McKegg (Pesce, Martinook), 29. Williams (Staal, Niederreiter), 56. Svečnikov (Faulk) – 3. Barzal (Toews, Eberle), 59. Nelson (Mayfield, Toews). Brankári: McElhinney - Lehner (24. Greiss), strely na bránku: 21:28, 19.495 divákov.



/konečný výsledok série: 4:0, Carolina postúpila do konferenčného finále/



5. zápas semifinále Západnej konferencie



ST. LOUIS BLUES - DALLAS STARS 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 49. Schwartz – 3. Spezza (Seguin, Janmark), 27. Lindell (Radulov, Klingberg). Brankári: Binnington - Bishop, strely na bránku: 39:27, 18.542 divákov.



/stav série: 2:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes v najkratšom možnom čase postúpili do finále Východnej konferencie NHL. V noci na sobotu zdolali vo štvrtom súboji 2. kola play off doma New York Islanders 5:2 a v celej sérii triumfovali 4:0 na zápasy.Gólom a asistenciou prispeli k víťazstvu fínski útočníci Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen, domáci brankár Curtis McElhinney zneškodnil 26 súperových striel. Newyorský tím síce otvoril v 3. minúte skóre zásluhou Matthewa Barzala, potom však inkasoval päť gólov v rade. V druhej tretine si Hurricanes vybudovali trojgólové vedenie, pričom v 24. minúte po treťom inkasovanom góle vystriedal Robina Lehnera v bránke hostí Thomas Greiss. Islanders v závere už iba skorigovali stav zásluhou Brocka Nelsona. Carolina prvýkrát v histórii organizácie Hurricanes/Hartford Whalers vyhrala sériu play off v štyroch zápasoch.vyznal sa po postupe kapitán "hurikánov" Justin Williams.Islanders dokázali v 1. kole vyradiť Pittsburgh 4:0 na zápasy, teraz sami okúsili vypadnutie v najkratšom možnom čase. Prvýkrát od roku 1994 sa im stalo, že v play off nevyhrali ani jeden zápas série.priznal tréner "ostrovanov" Barry Trotz.V PNC Aréne padol divácky rekord, keď si do haly našlo cestu 19.495 fanúšikov. Hurricanes nehrali v play off od roku 2009, ale pri posledných štyroch účastiach v bojoch o Stanleyho pohár sa zakaždým dokázali prebojovať do konferenčného finále (2002, 2006, 2009, 2019). V ňom narazia na Boston alebo Columbus, stav série je po štyroch stretnutiach vyrovnaný 2:2.Postup do finále Západnej konferencie majú na dosah hráči Dallasu. Stars v piatom semifinálovom dueli zvíťazili na ľade St. Louis 2:1 a v sérii vedú 3:2 na zápasy. Šiesty súboj je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ v Dallase.