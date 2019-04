NHL: CAROLINA VYRADILA OBHAJCU STANLEYHO POHÁRA WASHINGTON

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyradili v 1. kole play off NHL obhajcu Stanleyho pohára Washington Capitals. Postup do semifinále Východnej konferencie si zabezpečili v noci na štvrtok víťazstvom v siedmom zápase na ľade Caps 4:3 po dvojnásobnom predĺžení a rovnakým pomerom triumfovali v sérii. Rozhodujúci gól strelil v 92. minúte Brock McGinn.