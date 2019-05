NHL: Carolina zdolala v 3. zápase NY Islanders

Tréner New Yorku Islanders Barry Trotz sa pozerá zo striedačky v treťom semifinálovom zápase Východnej konferencie play off zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes - New York Islanders v Raleigh 2. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Carolina - New York Islanders 5:2



/stav série: 3:0/





semifinále Západnej konferencie - 4. zápas:



Dallas - St. Louis 4:2



/stav série: 2:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v treťom dueli 2. kola play off zámorskej NHL na domácom ľade nad New Yorkom Islanders 5:2 a v sérii vedú už 3:0. Canes rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine. Postup do finále Východnej konferencie môžu spečatiť v noci na sobotu, keď je v Raleigh na programe štvrtý zápas. Hráči Dallasu Stars zdolali vo štvrtom súboji semifinále Západnej konferencie St. Louis Blues 4:2 a vyrovnali stav série na 2:2.