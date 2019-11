NHL: Cehlárik ako na hojdačke, za Boston by mal hrať proti Detroitu

Peter Cehlárik, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 7. novembra (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NHL Boston Bruins vo štvrtok povolalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť z farmy v Providence (AHL) do prvého tímu.Dvadsaťštyriročný útočník tak lieta medzi oboma súťažami ako na hojdačke. Boston si ho povolal do prvého tímu v sobotu, v pondelok ho poslal späť na farmu a vo štvrtok ho nasadil opäť do svojho A-tímu.Vedenie "medveďov" tak reagovalo na zranenie v dolnej časti tela útočníka Jakea DeBruska, ktorý nemôže nastúpiť v noci na sobotu na ľade Detroitu. Cehlárik by sa tak mal dostať v tomto zápase aj na ľad, informuje o tom portál cbssports.com.Slovenský útočník odohral v prebiehajúcej sezóne za Bruins dva zápasy, v ktorých nebodoval. Za Providence nastúpil na sedem duelov a nazbieral v nich desať bodov (6+4).Boston povolal vo štvrtok z farmy do prvého tímu aj krídelníka Zacha Senyshyna.