NHL: Černák ani Slafkovský nebodovali, Montreal prehral v Detroite 0:3

Hokejisti Montrealu Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským, prehrali vo svojom druhom zápase nového ročníka NHL. V Detroite podľahli domácim Red Wings 0:3. Darilo sa Tampe Bay s Erikom Černákom, ktorá triumfovala na ľade Columbusu 5:2. Dva góly "bleskov" zaznamenal kapitán Steven Stamkos. Premiéru v drese New Yorku Rangers má za sebou slovenský brankár Jaroslav Halák, pri prehre 1:4 na ľade Winnipegu Jets zaznamenal 30 úspešných zákrokov a dosiahol úspešnosť 90,9 percenta.



Slafkovský nastúpil rovnako ako pri svojom debute pred dvoma dňami na ľavom krídle vedľa Christiana Dvoraka a Brendana Gallaghera. Na ľade strávil 9:37 min., rozdal štyri bodyčeky. Na bránku nevystrelil ani raz a pripísal si dva mínusové body.



Brankár Detroitu Ville Husso mal 29 úspešných zákrokov, jeho náprotivok Jake Allen vykryl 37 striel súpera. Brankára Canadiens prekonal Elmer Söderblom a v závere skórovali dvakrát do prázdnej bránky Michael Rasmussen a Olli Määttä. "Myslím si, že sme mali navrch celý zápas. Bol to jeden z duelov, ktorý si brankár užíva, veríte, že tím odvedie skvelú prácu," povedal po stretnutí Husso, ktorý si pripísal štvrtý shutout v NHL.



Černák odohral 20:15 minút a zaznamenal plusový bod, prezentoval sa aj jednou strelou. Bol aj účastníkom momentu, keď ho útočník Justin Danforth narazil ramenom a Černák sa kuriózne ocitol na domácej striedačke. Spoluhráč Černáka, švédsky obranca Victor Hedman, dosiahol v tomto zápase cenený míľnik, odohral už 900 zápas za Tampu. Tridsaťjedenročný švédsky obranca pôsobí v klube od sezóny 2009/2010.



Domácich poslala do vedenia nová posila Johnny Gaudreau, potom vyrovnal Corey Perry. V prvej tretine padlo päť gólov, v ďalších dvoch dávali góly už len hostia. "Vedeli sme, že do toho pôjdu pri prvom domácom zápase naplno. Chytili sa aj diváci, no v presilovke sme sa úspešne dostali späť," uviedol Perry pre oficiálnu webstránku NHL.



Vo Winnipegu sa o dva góly domácich postaral Mark Scheifele, dva vsietili Sam Gagner a Kyle Connor. Halákov náprotivok Connor Hellebuyck pustil za svoj chrbát len strelu Drydena Hunta, ktorý vyrovnal v 44. minúte na 1:1. "Hellebuyck mal veľa dôležitých zákrokov. Chlapci sa všeobecne dokázali navzájom podržať a to je skvelé. Veľké víťazstvo, som spokojný," nešetril chválou na svojich spoluhráčov Scheifele.

Kanadský brankár si pripísal 40 úspešných zákrokov. Duel bol 600. v profilige pre obrancu hostí Jacoba Troubu. Kapitán "Jazdcov" pritom strávil väčšinu kariéry práve vo Winnipegu, kde odohral 408 zápasov. So svojím terajším tímom podpísal sedemročný kontrakt v júli 2019.



Carolina Hurricanes triumfovala na ľade San Jose Sharks 2:1. Víťazný gól pripísali 118 sekúnd pred koncom Sebastianovi Ahovi, ktorý tečoval korčuľou strelu Bretta Pescea. Ako prvý skóroval v drese hostí Martin Nečas, keď vyrovnal na 1:1 a odpovedal tak na presný zásah Jevgenija Svečnikova z 18. minúty. Hurricanes mali navrch v prostrednom dejstve, keď súpera prestrieľali 17:4. V ich drese odohral 23:19 minúty aj Brent Burns. Tridsaťsedemročný obranca nastúpil v druhom dueli za Carolinu proti tímu, v ktorom strávil predošlých jedenásť sezón.

NHL - sumáre:





Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)



Góly: 3. Gaudreau (Danforth, Jenner), 16. Nyquist (Johnson, Gudbranson) – 15. Perry (Namestnikov, Sergačov), 16. Stamkos (Killorn, Fleury), 19. Colton (Perry, Hedman), 28. Foote (Colton, Namestnikov), 48. Stamkos (Sergačev, Killorn). Brankári: Tarasov - Vasilejskij, strely na bránku: 28:39.







Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)



Góly: 43. Söderblom (Rasmussen, Sundqvist), 59. Rasmussen (Copp, Larkin), 60. Määttä (Rasmussen, Sundqvist). Brankári: Husso - Allen, strely na bránku: 40:29.







Winnipeg Jets - New York Rangers 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)



Góly: 11. Scheifele (Ehlers, Morrissey), 56. Gagner (Mäenalanen, Gustafsson), 59. Scheifele (Dubois, Ehlers), 60. Connor (Wheeler) – 44. Hunt (Trocheck, Panarin). Brankári: Hellebuyck - HALÁK, strely na bránku: 34:41







San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Góly: 18. J. Svečnikov (Megna, Karlsson) – 40. Nečas (A. Svečnikov), 59. Aho (Pesce, Teräväinen). Brankári: Reimer - Raanta, strely na bránku: 19:35

Slováci v akcii:





Erik Černák (Tampa Bay) 20:15 0 0 0 +1 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 9:37 0 0 0 -2 0 0



Jaroslav Halák (NY Rangers) 60:00 30/33 90,9%







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankár: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/