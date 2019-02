NHL: Černák si otvoril gólový účet v profilige, Tampa Bay dobyla MSG

Obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Philadelphia - Edmonton 5:4 pp, Montreal - New Jersey 2:3 pp, Columbus - St. Louis 2:4, Florida - Vegas 3:1, New York Islanders - Los Angeles 4:2, New York Rangers - Tampa Bay 2:3 (za hostí E. Černák 1+0), Ottawa - Detroit 0:2, Toronto - Pittsburgh 3:2, Winnipeg - Anaheim 9:3, Minnesota - Chicago 3:4 pp, Nashville - Dallas 1:3, Colorado - Vancouver 1:5, San Jose - Arizona 3:2 pp

New York 3. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampy Bay si gólom v zápase na ľade New York Rangers otvoril strelecký účet v zámorskej NHL. Lightning vyhrali v slávnej Madison Square Garden 3:2 a potvrdili post lídra profiligy. Černák odohral 22:26 minúty, okrem gólu si do štatistík zapísal dva plusové body a dve strely.Okamih 21-ročného slovenského zadáka prišiel v 25. minúte, keď sa dravo zapojil do útočnej akcie a presnou strelou od pravého kruhu prekonal švédskeho brankára Henrika Lundqvista na 2:0 pre hostí.Nedarilo sa Ottawe, ktorá doma prehrala s Detroitom 0:2, slovenský obranca Christián Jaroš odohral necelých 10 minút a do štatistík si pripísal jednu mínusku a jednu strelu.