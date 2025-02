NHL: Černák strelil prvý gól v sezóne, Fehérváry a Pospíšil s asistenciou

Slovenský hokejista Erik Černák strelil svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL, keď v noci na piatok prispel k výhre Tampy Bay nad Ottawou (5:1). Do kanadského bodovania sa zapísali aj jeho krajania Martin Fehérváry a Martin Pospíšil, ktorí mali po asistencii. Prvý menovaný ňou prispel k triumfu Washingtonu na ľade Philadelphie (4:3), Pospíšilovo Calgary naopak nestačilo na Colorado 2:4.





Černák skóroval v poslednej minúte počas power play a do prázdnej bránky upravil na priebežných 4:1. Slovenský obranca vyhadzoval puk z obranného pásma, kde ho tvrdo narazil kapitán Senators Brady Tkachuk a puk si napokon našiel cestu do bránky. Bol to Černákov 100. bod v základnej časti v 412. zápase. Celkovo má slovenský obranca v tejto sezóne na konte 12 bodov s bilanciou 1+11. Černák bol na ľade 20 minút a 39 sekúnd, okrem gólu zaznamenal aj dva plusové body a dve strely na bránku. Gólom a dvomi asistenciami prispel k víťazstvu "bleskov" Brayden Point, brankár Andrej Vasilevskij zneškodnil 27 striel. Tampa zdolala Ottawu druhýkrát v priebehu troch dní. "Boli to nesmierne dôležité zápasy. Domácu sériu sme začali prehrou s Chicagom, ale potom sme získali sedem z ôsmich možných bodov, aj proti divíznym rivalom, čo je pri vyrovnanosti tímov a boji o play off veľmi dôležité," povedal pre nhl.com tréner Tampy Jon Cooper.Fehérváry a Dylan Strome asistovali v 20. minúte pri góle Alexandra Ovečkina, ktorý vsietil 879. gól v kariére a na prekonanie rekordu Waynea Gretzkého mu ich chýba už len šestnásť. Slovenský obranca v poslednej minúte prvej tretiny vletel do útočného pásma a peknou spätnou prihrávkou našiel Ovečkina, ktorý bez prípravy prekonal Ivana Fedotova a vyrovnal na 1:1. Kapitán Washingtonu strelil svoj 26. gól v sezóne a skóroval vo štvrtom zápase za sebou. "Je neuveriteľné s akou pravidelnosťou strieľa góly v tomto veku. My si to len užívame a sme radi, že je náš hráč. Jeho výkony nám dodávajú energiu," povedal tréner Capitals Spencer Carbery. Tridsaťdeväťročný Ovečkin sa gólom dostal na métu 1590 bodov a na jedenástom mieste histórie vyrovnal zápis Phila Esposita. Fedotov bol 180. brankár, ktorého Ovečkin prekonal v NHL. Víťazný gól Capitals strelil v tretej tretine obranca Jakob Chychrun. Flyers prehrali siedmy z posledných ôsmich duelov. Fehérváry zaznamenal 12. asistenciu a 13. bod v sezóne. Na ľade bol necelých 17 minút a zaznamenal jednu strelu.Pospíšil zaznamenal svoju 15. asistenciu v sezóne, keď v 59. minúte prihral obrancovi Rasmusovi Anderssonovi a ten z uhla znížil na konečných 2:4. "Plamene" viedli 1:0 po góle Jonathana Huberdeaua, ale potom skórovali štyrikrát za sebou hostia. Opäť žiaril český útočník Martin Nečas, ktorý strelil dva góly a pridal aj asistenciu. V siedmich zápasoch za Avalanche po výmene z Caroliny nazbieral osem bodov (3+5). "Každým zápasom sa cítim lepšie. Bol som dlho v Caroline, ale postupne si zvykám na nový tím a užívam si každý zápas," povedal Nečas. Gól a asistenciu si pripísal Cale Makar, tri asistencie mal Nathan MacKinnon a s 83 bodmi a 63 asistenciami vedie štatitiky súťaže. Makar strelil 20. gól v sezóne a stal sa len ôsmim obrancom v histórii NHL, ktorý mal tri 20-gólové sezóny v prvých šiestich rokoch v profilige. Pospíšil odohral 13:09 minúty, zaznamenal plusový bod, štyri strely a päť hitov. "Plamene" prehrali tri z posledných štyroch a päť z uplynulých siedmich zápasov.Za New Jersey nastúpil v tretej formácii premiérovo od 23. októbra obranca Šimon Nemec, ktorého "diabli" povolali z farmy po zranení Jonathana Siegenthalera. Nemcovi ale duel proti Vegas veľmi nevyšiel. Začal v tretej formácii s Lukeom Hughesom, ale napokon odohral najmenej zo všetkých obrancov, keď bol na ľade 12 minút a 32 sekúnd. V druhej polovici druhej tretiny ho tréner Sheldon Keefe na ľad neposielal a v tretej tretine hral s Brendenom Dillonom. Zaznamenal mínusový bod a zblokoval dve strely. Keefe na priamu otázku ako hodnotí výkon mladého slovenského obrancu novinárom povedal: "Nebolo by férové hodnotiť výkony jednotlivcov, pretože nikto dnes nehral dobre." Nemcov krajan Tomáš Tatar nastúpil vo štvrtom útoku, za necelých 11 minút zaznamenal jeden strelecký pokus. Golden Knights zastavili sériu štyroch prehier, ich góly strelili Jack Eichel, Nicolas Roy a Shea Theodore. Brankár Adin Hill potreboval na 20. víťazstvo v sezóne len 14 zákrokov. "Zlatí rytieri" prestrieľali Devils v pomere 40:15. "V tom sme silní, to je náš chlieb a maslo. Snažíme sa tlačiť dopredu a na druhej strane máme pevnú obranu," povedal Eichel. Jediný gól New Jersey strelil Ondřej Palát.Dylan Guenther rozhodol o víťazstve Utahu v predĺžení, keď 33 sekúnd pre koncom nadstaveného času strelil víťazný gól v Columbuse (3:2). Dvadsaťjedenročný kanadský útočník sa po Brentovi Burnsovi stal len druhým hráčom v NHL, ktorý rozhodol o víťazstve svojho tímu v poslednej minúte predĺženia v dvoch zápasoch za sebou. Obranca Burns to dokázal ešte v drese Minnesoty 11. a 13. marca 2007. Guenther predtým rozhodol sekundu pred koncom predĺženia o víťazstve nad Philadelpiou (3:2) a oslávil tak návrat do zostavy po 12-zápasovej pauze spôsobenej zranením. Obranca Blue Jackets Zach Werenski zaznamenal asistenciu a bodoval v 20. domácom zápase za sebou. Dlhšiu sériu mali v NHL spomedzi obrancami len Bobby Orr (25 zápasov v sezóne 1974-75 a 21 v 1970-71), Paul Coffey (23 v 1985-86) a Phil Housley (22 v 1991-92).Minnesota zdolala Carolinu 2:1, keď zažiaril brankár Filip Gustavsson. Švéd zaznamenal 37 zákrokov, prekonal ho len Sebastian Aho, ktorý v 58. minúte pri hre bez brankára znížil na 1:2 z pohľadu hostí. Góly "divochov", ktorí predtým v dvoch zápasoch vyšli naprázdno, strelili Jakov Trenin a Vinnie Hinostroza. Hurricanes prehrali tretí duel za sebou.Matthew Tkachuk rozhodol 12 sekúnd pred koncom svojim druhým gólom v zápase o víťazstve Floridy v St. Louis 3:2. Syn bývalého hráča Blues Keitha Tkachuka a rodák zo St. Louis tečoval strelu Sama Reinharta a prekonal Joela Hofera. Obranca "bluesmanov" Ryan Suter nastúpil na 1499. zápas a v historickom rebríčku vyrovnal na 22. mieste zápis Mikea Modana.Toronto natiahlo víťaznú sériu na tri zápasy, keď uspelo na ľade Seattlu 3:1. Brankár Anthony Stolarz oslávil návrat do zostavy výborným výkonom, keď kryl 26 striel. Pre zranenie kolena nechytal od 12. decembra. Matthew Knies skóroval v treťom zápase za sebou, presadili sa aj Phillipe Myers a Bobby McMann.Drew O'Connor rozhodol v predĺžení gólom z trestného strieľania o víťazstve Vancouveru v San Jose 2:1. O'Connor prekonal Víteka Vaněčeka a po Benovi Huttonovi (17. novembra 2016) sa stal druhým hráčom Canucks, ktorý takýmto spôsobom rozhodol v extračase. Naposledy to v NHL dokázal Jake Walman v drese Detroitu 10. februára 2024.

NHL - sumáre:



Columbus Blue Jackets - Utah Hockey Club 2:3 pp (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)



Góly: 6. Danforth (Harris), 40. Provorov (Werenski) - 23. Crouse (Doan, Kesselring), 33. Määttä (Bjugstad), 65. Guenther (Ingram). Brankári: Merzlikinš - Ingram, strely na bránku: 22:33.







New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)



Góly: 56. Palát (Noesen, Bratt) - 24. Roy (McNabb), 32. Theodore (Olofsson, Barbašov), 45. Eichel (Hanifin, Whitecloud). Brankári: Allen - Hill, strely na bránku: 15:40.







Philadelphia Flyers - Washington Capitals 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)



Góly: 18. Mičkov (Sanheim), 28. Foerster (Andrae, Konecny), 32. Mičkov (Abols, Drysdale) - 20. Ovečkin (FEHÉRVÁRY, Strome), 25. McMichael (Protas, Chychrun), 47. Eller (Raddysh), 53. Chychrun (Carlson, Raddysh). Brankári: Fedotov - Lindgren, strely na bránku: 22:18.







Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)



Góly: 10. Guentzel (Point, Kučerov), 31. Hagel (McDonagh, Vasilevskij), 56. Point (Kučerov, Goncalves), 60. Černák (Point), 60. Chaffee (Glendening, Raddysh) - 26. Amadio (Stützle, Chabot). Brankári: Vasilevskij - Forsberg, strely na bránku: 31:28.







Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Góly: 3. Trenin (Chusnutdinov, Bogosian), 41. Hinostroza (Spurgeon, Brodin) - 58. Aho (Jarvis, Svečnikov). Brankári: Gustavsson - Andersen, strely na bránku: 24:38.







St. Louis Blues - Florida Panthers 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)



Góly: 4. Bolduc (Suter, Toropčenko), 26. Sundqvist (Thomas, Bolduc) - 8. Samoskevich (Bennett, Tkachuk), 17. Tkachuk (Ekblad, Barkov), 60. Tkachuk (Reinhart, Barkov). Brankári: Hofer - Knight, strely na bránku: 22:34.







Calgary Flames - Colorado Avalanche 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)



Góly: 4. Huberdeau (Weegar, Coronato), 59. Andersson (POSPÍŠIL, Kadri) - 22. Makar (MacKinnon, Toews), 26. Lehkonen (MacKinnon, Nečas), 40. Nečas (MacKinnon, Makar), 53. Nečas (Malinski, Kelly). Brankári: Wolf - Blackwood, strely na bránku: 29:34.







Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)



Góly: 46. Tolvanen (Bjorkstrand, Daccord) - 8. Myers (Tavares, Marner), 19. McMann (Rielly, Domi), 33. Knies (McCabe, Matthews). Brankári: Daccord - Stolarz, strely na bránku: 27:30.







San Jose Sharks - Vancouver Canucks 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 59. Toffoli (Eklund) - 49. Joshua (Suter, Myers), 61. O'Connor z tr. str.. Brankári: Vaněček - Demko, strely na bránku: 34:24.







Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 20:39 1 0 1 +2 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:09 0 1 1 +1 4 0



Martin Fehérváry (Washington) 16:49 0 1 1 0 1 0



Šimon Nemec (New Jersey) 12:32 0 0 0 -1 0 2



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:52 0 0 0 0 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/