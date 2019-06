NHL: Chára má zlomenú čeľusť, možno ho nahradí Kampfer

Na snímke Zdeno Chára z Boston Bruins. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 5. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára podstúpil v Bostone vyšetrenie, ktoré ukázalo zlomeninu čeľuste. Tú utrpel vo štvrtom zápase finále Stanleyho pohára NHL, ktoré Bruins prehrali so St. Louis 2:4 a kapitán Bostonu duel nedohral.Ako informoval portál TSN, či Chára nastúpi v zápase číslo 5 je stále otázne. TrénerBruce Cassidy si necháva možnosti otvorené, ak by mu 42-ročný obranca definitívne vypadol, mohol by ho nahradiť spoluhráč Steven Kampfer. Bruins hrajú v sérii so St. Louis Blues nerozhodne 2:2 na zápasy.Kapitán Bostonu nedohral štvrté stretnutie po tom, ako ho v druhej tretine trafil do tváre puk po tečovanej strele Braydena Schenna a spôsobil mu krvavú ranu na ústach. Chára zamieril do šatne na ošetrenie a hoci sa na začiatku tretej tretiny objavil na striedačke Bostonu s celotvárovým krytom, do hry už nezasiahol. Lekári mu totiž odporučili, aby so zranením nepokračoval.Tridsaťročný Kampfer v základnej časti odohral 35 zápasov s bilanciou 3 góly a 3 asistencie, v play off odohral dva duely a strelil jeden gól.