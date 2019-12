NHL: Chára opäť zhodil rukavice, Boston prehral v Tampe

Slováci Boris Valábik (vľavo) z Atlanty a Zdeno Chára z Bostonu (vpravo) v potýčke v zápase NHL 13.decembra 2008. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Buffalo - Nashville 4:3, Florida - New York Islanders 1:3, Pittsburgh - Columbus 1:0 pp, Tampa Bay - Boston 3:2 (Z. CHÁRA za hostí 0+1), Detroit - Winnipeg 5:2, Minnesota - Edmonton 6:5, St. Louis - Vegas 4:2, Arizona - Chicago 5:2, Calgary - Toronto 4:2, Anaheim - Los Angeles 1:2, Vancouver - Carolina 0:0 v 3. tretine, San Jose - New York Rangers 3:2 v 3. tretine

New York 13. decembra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins prehrali piaty zápas v NHL za sebou. V noci na piatok podľahli na ľade Tampy Bay 2:3. Nepomohla im ani asistencia slovenského obrancu Zdena Cháru, ktorý prihral na druhý gól "medveďov". Hrdinom domácich bol dvojgólový kapitán Steven Stamkos. Brankár Bostonu Jaroslav Halák na striedačke kryl chrbát Tukkovi Raskovi. Za hostí odohral Erik Černák 18:50 minúty, no nebodoval.Štyridsaťdvaročný Chára strávil na ľade 17:20 minúty a pripísal si aj päťminútový trest za bitku. Už po 27 sekundách zápasu zhodili rukavice s Patrickom Maroonom. Pre kapitána Bostonu to bol druhý pästný súboj za dva dni, keď "si to rozdal" aj v noci na štvrtok s Tomom Wilsonom v dueli s Washingtonom.Detroit Red Wings sa dočkal víťazstva po dvanástich prehrách, keď doma zdolal Winnipeg Jets 5:2. Dvoma zásahmi sa na triumfe podieľal Robby Fabbri, ktorý pridal aj asistenciu.