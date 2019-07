NHL: Chára sa stal najstarším hráčom v profilige, čaká ho 22. sezóna

Zdeno Chára, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 11. júla (TASR) - Slovenský obranca Bostonu Bruins Zdeno Chára bude v nasledujúcej sezóne najstarší hokejista v NHL. Štyridsaťdvaročný kapitán "medveďov" vystriedal Matta Cullena, ktorý je o 136 dní starší, ale v lete ukončil aktívnu kariéru. Chára v marci predĺžil zmluvu o rok a vstúpi do svojej 22. sezóny v profilige. Dosiaľ má na konte 1485 zápasov v základne časti s bilanciou 200+442. V play off pridal 182 štartov a nazbieral 68 bodov za 18 gólov a 50 asistencií.V Bostone pôsobí od roku 2006, predtým si obliekal dresy Ottawy Senators a New Yorku Islanders, ktorí si ho vybrali v drafte 1997 z celkového 56. miesta. Bruins priviedol v ročníku 2010/2011 k Stanleyho poháru, finálovú účasť si zopakoval v uplynulej sezóne, Boston však nestačil na St. Louis. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu ligy, v ďalších piatich prípadoch sa dostal do finálnej nominácie.Druhý najstarší je brankár Anaheimu Ducks Ryan Miller, 39. narodeniny oslávi 17. júla. Ešte starší je Joe Thornton, ktorý 2. júla oslávil štyridsiatku, ale v súčasnosti je voľný hráč, takže sa nepočíta medzi aktívnych hokejistov. Informoval o tom oficiálny web NHL.