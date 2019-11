NHL: Chicago vyhralo štvrtý zápas za sebou

Na snímke hráč Chicago Blackhawks Kirby Dach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS – CALGARY FLAMES 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)



Góly: 11. Karlsson (R. Smith, Schmidt), 30. Šťastný (Schmidt, Theodore), 49. Pacioretty (Karlsson, Schmidt), 55. Eakin (Marchessault), 56. Stone (Pacioretty), 58. Karlsson (McNabb, Schmidt). Brankári: Fleury - Talbot, strely na bránku: 37:34, 18.083 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS – BUFFALO SABRES 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 16. Dach (Kubalík, Shaw), 33. Dach (Z. Smith, Määttä), 44. Kane, 49. Toews (Saad, Seabrook) – 50. Eichel. Brankári: Crawford - Hutton, strely na bránku: 27:34, 21.334 divákov.

New York 18. novembra (TASR) - Hokejisti Chicaga vyhrali v zámorskej NHL štvrtý zápas za sebou. V noci na pondelok si na domácom ľade poradili s Buffalom 4:1, keď dva góly zaznamenal iba 18-ročný Kirby Dach. Patrick Kane skóroval za Blackhawks v šiestom stretnutí v sérii a bodoval v deviatom zápase v rade. Jediný zásah Buffala, ktoré prehralo siedmy z ôsmich duelov, si pripísal Jack Eichel.Dach sa stal po Kaneovi prvým osemnásťročným hráčom Blackhawks, ktorý zažil viacgólový zápas. Pred nimi to dokázal ešte Eddie Olczyk. "povedal pre zámorské médiá talentovaný center. Oporou domácich bol aj brankár Corey Crawford, ktorý zneškodnil 33 striel súpera. Obranca "Brent Seabrook odohral jubilejný 1100. zápas v NHL a okrem víťazstva ho ozdobil aj ziskom asistencie.Hráči Vegas Golden Knights zdolali doma Calgary hladko 6:0, keď už desiate víťazstvo v sezóne bral brankár Marc-Andre Fleury. Bolo to zároveň jeho 58. čisté konto v kariére, čim sa v historickej tabuľke profiligy dostal na 19. miesto po bok Johna Rossa Roacha.ukončili sériu prehier, ktorá trvala päť zápasov.vyslovil sa Fleury. "William Karlsson sa prezentoval dvoma gólmi a asistenciou, obranca Nate Schmidt mal štyri asistencie.