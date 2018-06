NHL: Chicago získalo z Columbusu Schroedera výmenou za Berubea

Jordan Schroeder (vľavo) v drese USA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 28. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks získal do svojich služieb útočníka Jordana Schroedera z Columbusu Blue Jackets. Opačným smerom putoval brankár Jean-Francois Berube.Dvadsaťsedemročný Schroeder odohral v uplynulej sezóne za "modrokabátnikov" 21 zápasov a zaznamenal dva body (1+1). Väčšiu časť ročníka strávil na farme Cleveland Monsters v AHL a v 48 dueloch si na konto pripísal 14 gólov a 22 asistencií. V minulosti pôsobil aj v Minnesote Wild a Vancouveri Canucks, ktorý si ho vybral v roku 2009 v 1. kole draftu z 22. miesta. V profilige odohral dokopy 165 stretnutí s bilanciou 18 gólov a 24 asistencií, v piatich zápasoch play off pridal jeden presný zásah.O rok mladší Berube odchytal v uplynulej sezóne za Chicago 13 duelov s priemerom 3,78 gólov a 89,4% úspešnosťou zásahov. V NHL si zahral aj za New York Islanders a pôsobil aj v drese Los Angeles Kings.