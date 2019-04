NHL: Člen vedenia súťaže sa ospravedlnil majiteľovi Vegas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 26. augusta (TASR) - Vysokopostavený člen vedenia zámorskej hokejovej NHL sa ospravedlnil majiteľovi klubu Vegas Golden Knights Billymu Foleymu za kontroverzný verdikt rozhodcov v siedmom zápase 1. kola play off. Vegas viedli na ľade San Jose 3:0 a pevne kráčali za postupom do konferenčného semifinále.Všetko však zmenilo sporné vylúčenie Codyho Eakina v 10. minúte tretej tretiny. Eakin po buly v útočnom pásme kroščekoval Joea Pavelského do hrude, kapitán Sharks ešte prišiel do kontaktu s Paulom Šťastným a nešťastne padol hlavou na ľad. Rozhodcovia po krátkej porade vylúčili Eakina na 5+DKZ a domáci jeho nedovolený zákrok dokonale potrestali. V priebehu štyroch minút a jednej sekundy otočili z 0:3 na 4:3. Sharks napokon triumfovali 5:4 po predĺžení." citovala slová Foleyho agentúra AP.