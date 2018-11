NHL: Colorado v zostave s Daňom zvíťazilo v Anaheime po predĺžení

Marko Daňo (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Anaheim - Colorado 3:4 pp, Carolina - New Jersey 2:1, Chicago - Minnesota 3:1, Edmonton - Vegas 3:6, NY Islanders - Dallas 2:6

New York 19. novembra (TASR) - Hokejisti Colorada v zostave so slovenským útočníkom Markom Daňom zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Anaheimu 4:3 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre Avalanche rozhodol dve sekundy pred koncom extra času pri presilovej hre Fín Mikko Rantanen.Dallas Stars triumfovali v nedeľňajšom dueli na ľade New Yorku Islanders 6:2. Dvoma gólmi a asistenciou sa na tom podieľal ruský útočník Alexander Radulov, tri body si pripísali aj Tyler Seguin (1+2) a Jamie Benn (0+3).