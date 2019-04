NHL: Columbus trápia zranenia obrancov, debut možno zažije Gavrikov

Na archívnej snímke vľavo Vladislav Gavrikovn ešte v drese Lokomotiv Jaroslavľ. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Columbus 25. apríla (TASR) - Ruský hokejový obranca Vladislav Gavrikov môže v drese Columbusu Blue Jackets absolvovať debut v NHL v úvodnom zápase druhého kola play off na ľade Bostonu Bruins, kde pôsobia Slováci Zdeno Chára a Jaroslav Halák. Vo štvrtok to povedal tréner Blue Jackets John Tortorella.Obranu Columbusu trápia zranenia, od polovice februára nehrá Ryan Murray od konca marca Adam McQuaid a posledné dva zápasy série úvodného kola play off proti Tampe Bey Lightning vynechal Markus Nutivaara, ktorého zranil Nikita Kučerov. V prvom kole, v ktorom Blue Jackets senzačne vyradili víťaza základnej časti v štyroch dueloch, rotoval Tortorella šiestich obrancov.povedal Tortorella podľa nhl.com.Dvadsaťtriročný Gavrikov podpísal 13. apríla s "modrokabátnikmi" vstupný kontrakt na dva roky. Stodeväťdesiat centimetrov vysoký obranca pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v poprednom tíme KHL SKA Petrohrad. Rusko reprezentoval na ZOH 2018 v Pjongčangu, kde získal s OŠR zlato, štartoval aj na majstrovstvách sveta 2017 (bronz) a 2018.