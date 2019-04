NHL: Columbus zdolal NY Rangers 3:2 po sn a postúpil do play off

Vľavo hráč zámorskej NHL Columbus Blue Jackets Josh Anderson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



New York Rangers - Columbus 2:3 pp a sn, Chicago - Dallas 6:1, Anaheim - Los Angeles 5:2





Zoznam účastníkov play off:



Východná konferencia



Atlantická divízia - Tampa Bay (p), Boston, Toronto



Metropolitná divízia - Washington, NY Islanders, Pittsburgh, Carolina, Columbus



Západná konferencia



Centrálna divízia - Winnipeg, Nashville, St. Louis, Dallas, Colorado



Pacifická divízia - Calgary (z), San Jose, Vegas







/p-víťaz Prezidentskej trofeje, z-víťaz konferencie/



New York 6. apríla (TASR) - Hokejisti Columbusu zvíťazili v noci na sobotu v súboji zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 3:2 po nájazdoch a skompletizovali zoznam účastníkov play off. Vo vyraďovacej fáze sa definitívne nepredstaví Montreal Canadiens so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom. Ten by za istých okolností mohol posilniť slovenskú reprezentáciu na domácich MS.