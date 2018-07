NHL: Couture by mal podpísať so San Jose nový osemročný kontrakt

Hokejista San Jose Sharks Logan Couture (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Jose 1. júla (TASR) - Kanadský hokejista Logan Couture by mal podpísať nový osemročný kontrakt s klubom zámorskej NHL San Jose Sharks. Skúsený center má so "žralokmi" platnú zmluvu do 30. júna 2019, po jej vypršaní by sa mohol stať voľným hráčom.povedal pre oficiálnu stránku profiligy Couture, ktorý v uplynulej sezóne odohral za San Jose 78 zápasov. Na konto si pripísal 34 gólov a 27 asistencií.