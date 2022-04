NHL: Dallas postúpil do play off, Vegas bude prvýkrát chýbať vo vyraďovačke

Hokejisti Dallasu skompletizovali zoznam postupujúcich do play off NHL. V noci na štvrtok im k tomu stačila aj prehra s Arizonou 3:4 po predĺžení. Prvýkrát v päťročnej histórii klubu budú v bojoch o Stanleyho pohár chýbať hráči Vegas, Golden Knights potrebovali k udržaniu si nádeje zvíťaziť, no prehrali v Chicagu 3:4 po nájazdoch.



Dallas síce proti Arizone premrhal trojgólový náskok, ale napokon získal bod, ktorý potreboval k istote účasti v play off. Víťazný gól Coyotes strelil v druhej minúte predĺženia Travis Boyd. Gólom a dvomi asistenciami prispel k výhre Barrett Hayton. V drese Stars, ktorým patrí v Západnej konferencii pozícia s prvou voľnou kartou, chýbali slovenskí hokejisti Andrej Sekera a Marián Studenič. "Hviezdy" sa prebojovali do vyraďovacej časti po ročnej prestávke, v sezóne 2019/2020 dokráčali až do finále, v ktorom nestačili na Tampu Bay. "Sme v play off. Je to skvelé pre mesto, pre našich fanúšikov a tešíme sa na výbornú atmosféru," povedal pre nhl.com tréner Stars Rick Bowness. V drese Dallasu mal bilanciu 1+1 Tyler Seguin, dve asistencie si pripísal Joe Pavelski a brankár Scott Wedgewood zaznamenal 33 úspešných zákrokov. Stars od presunu z Minnesoty postúpili do play off 17-krát z 28 sezón. Dallas uzavrie základnú časť v noci na sobotu proti Anaheimu, Arizona sa so sezónou rozlúči v ten istý večer zápasom proti Nashvillu.



Vegas mal už len malú šancu na účasť v play off, aby ju živil, potreboval v závere základnej časti dvakrát zvíťaziť. Na ľade Chicaga však získal iba bod po prehre 3:4 po nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v siedmej sérii rozstrelu Tyler Johnson. Taylor Raddysh pomohol k víťazstvu Blackhawks dvomi gólmi. Golden Knights strácajú pred posledným duelom na Nashville, ktorý si momentálne drží pozíciu s druhou voľnou kartou, nedostihnuteľné tri body. Predators odohrajú do konca základnej časti dva zápasy, Dallas, ktorý má v tabuľke Západnej konferencie o bod viac, čaká ešte jeden duel. "Neviem, ako to mám vysvetliť. Je mi ľúto nášho brankára Logana Thompsona, ktorý odviedol výbornú prácu a dal nám šancu na víťazstvo. Zlyhali sme v zakončení," povedal tréner Vegas Pete DeBoer. Golden Knights prehrali päť z uplynulých šiestich zápasov. "Je to smutné. Od začiatku sezóny máte jeden cieľ a tým je postup do play off. Žiaľ, nevyšlo to," smútil útočník Chandler Stephenson, ktorý zaznamenal tri asistencie. Na konte ich má v tejto sezóne 43, viac asistencií v drese "zlatých rytierov" nazbierali len David Perron (50 v sezóne 2017/18) a Jonathan Marchessault (48 v 2017/18).

Hokejisti Montrealu zastavili sériu deviatich prehier, keď zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 4:3. Víťazný gól, svoj druhý v zápase, strelil 31 sekúnd pred koncom tretej tretiny obranca Jeff Petry. "Jazdci" stratili puk v obrannom pásme a Petry z prvej strany poslal puk na bližšiu žŕdku ponad lapačku Alexandra Georgieva. Ďalšie góly Canadiens pridali Mike Hoffman a Ryan Poehling, Christian Dvorak si pripísal dve asistencie, Sam Montembeault predviedol 24 úspešných zákrokov. "Zastavili sme krvácanie. Je to dobrý pocit. Zo sezónou sa rozlúčime doma proti Floride, bude to ťažký zápas, ale chceme vyhrať," povedal tréner Montrealu Martin St. Louis. Góly Rangers, ktorí mali už pred zápasom isté druhé miesto v Metropolitnej divízii, strelili Ryan Strome, Ryan Reaves a Frank Vatrano. Rangers nastúpili bez siedmich hráčov základnej zostavy. Pre zranenie chýbali útočníci Artemij Panarin a Andrew Copp, tréner šetril na play off opory Miku Zibanejada, Chrisa Kreidera, Adama Foxa, Ryana Lindgrena a Jacoba Troubu.



Brankár Eric Comrie chytil 35 striel a zaznamenal svoje prvé čisté konto v NHL, čím pomohol Winnipegu k víťazstvu 4:0 nad Philadelphiou. "Cítim sa fajn, je to šťastný moment. Je za tým veľa tvrdej práce mojich spoluhráčov, ktorí hrali skvele," vyznal sa 26-ročný Comrie. Gól a dve asistencie zaznamenal Kyle Connor, Blake Wheeler a Nikolaj Ehlers mali bilanciu 1+1. Winnipeg ani Philadelphia sa do play off neprebojovali, oba tímy uzavrú základnú časť záverečným zápasom v noci na sobotu. Connor nazbieral v základnej časti 92 bodov, čo je najviac v drese Winnipegu od presunu z Atlanty. Doterajší rekord držal Blake Wheeler, ktorý v sezónach 2017/2018 a 2018/2019 zaznamenal 91 bodov.



V dobrej forme sú pred play off hráči Los Angeles, ktorí zdolali Seattle 5:3 a natiahli sériu úspechov na päť zápasov. Gólom a dvomi asistenciami sa na triumfe podieľal Gabriel Vilardi. Phillip Danault strelil šiesty gól zo siedmich zápasov a brankár Jonathan Quick zlikvidoval 37 striel súpera. Kings už mali isté miesto v play off a preto šetrili veteránov. Na zápas nenastúpili obrancovia Alexander Edler a Olli Määttä a nehrali ani útočníci Adrian Kempe, Dustin Brown, Alex Iafallo a Anže Kopitar.

sumáre NHL:

Postupujúci do play off:

3:4 (0:1, 1:1, 2:2)25. Reaves (Nemeth, Rooney), 45. Vatrano (Goodrow), 56. Strome (Goodrow) - 19. Poehling (Pezzetta, Lagesson), 40. Petry (Dvorak, Anderson), 53. Hoffman (Suzuki, Edmundson), 60. Petry (Dvorak). Brankári: Georgiev - Montembeault, strely na bránku: 27:24, 16.845 divákov.4:0 (1:0, 2:0, 1:0)6. Dubois (Connor, Morrissey), 28. Ehlers (Connor, Wheeler), 36. Wheeler (Ehlers), 60. Connor. Brankári: Comrie - Sandström, strely na bránku: 27:35, 13.383 divákov.3:4 pp (2:0, 1:0, 0:3 - 0:1)5. Hakanpää (Lindell, Seguin), 14. Seguin (Robertson, Pavelski), 23. Heiskanen (Klingberg, Pavelski) - 44. Stralman (Schmaltz, Hayton), 48. Gostisbehere, 52. Hayton (Kessel, Gostisbehere), 62. Boyd (Capobianco, Hayton). Brankári: Wedgewood - Säteri, strely na bránku: 29:37, 18.025 divákov.4:3 pp a sn (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)17. Raddysh (Lafferty), 20. Raddysh (Lafferty, Kurashev), 26. Jones, rozh. nájazd Johnson - 18. Amadio (Theodore, Stephenson), 24. Martinez (Stephenson), 38. Pacioretty (McNabb, Stephenson). Brankári: Lankinen - Thompson, strely na bránku: 40:40, 19.660 divákov.3:5 (1:0, 2:3, 0:2)19. McCann (Gourde), 23. Donato (Eberle, Soucy), 35. Eberle (Beniers, Donato) - 31. Vilardi (Lizotte, Moverare), 34. Danault (Arvidsson, Athanasiou), 38. Moore (Roy, Vilardi), 43. Andersson (Lemieux), 59. Athanasiou (Vilardi, Anderson). Brankári: Grubauer - Quick, strely na bránku: 41:28, 17.151 divákov.



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington



Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston





Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota, Nashville, Dallas



Pacifická divízia: Calgary, Edmonton, Los Angeles