NHL: Dallas prepustil trénera Montgomeryho

Dallas 10. decembra (TASR) - Jim Montgomery už nie je tréner hokejistov Dallasu Stars. Klub zámorskej NHL ho v utorok prepustil z dôvodu neprofesionálneho správania sa. Vo funkcii ho nahradí doterajší asistent Rick Bowness. Za Dallas hrá aj slovenský obranca Andrej Sekera.uviedol vo vyhlásení generálny manažér Jim Nill:Päťdesiatročný Montgomery bol trénerom Dallasu od mája 2018, v predchádzajúcej sezóne priviedol svojich zverencov do play off. Momentálne patrí klubu postupová šiesta priečka v Západnej konferencii.V tejto sezóne je štvrtý kouč, ktorý v NHL skončil. Pred ním kluby prepustili Mikea Babcocka (Toronto Maple Leafs) a Johna Hynesa (New Jersey Devils), Bill Peters rezignoval na post trénera Calgary Flames po obvineniach z rasistického správania v minulosti.