NHL: Daňa čaká arbitráž o novej zmluve 30. júla

Na archívnej snímke slovenský útočník Jets Marko Daňo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Winnipeg 12. júla (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo bude mať arbitráž v súvislosti s rokovaniami o novej zmluve 30. júla. Útočník Winnipegu Jets sa vo štvrtok dozvedel presný dátum spolu s ďalšími hráčmi zo zámorskej NHL, ktorí sa rozhodli pre tento krok. Na zozname figuruje ako jediný Slovák.Medzi hráčmi najviac vyčnieva William Karlsson, ktorého čaká rokovanie 4. augusta. Švédsky útočník Vegas bol v uplynulej sezóne so 43 gólmi tretí najlepší strelec súťaže.Daňo dostal od Winnipegu Jets kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu už 25. júna a "tryskáče" si tak na neho udržali rokovacie práva. Dvadsaťtriročnému útočníkovi vypršal po uplynulej sezóne ročný kontrakt na 850.000 dolárov, Winnipeg mu dal ponuku na novú zmluvu so základným päťpercentným zvýšením. Tú ale neprijal a obrátil sa na arbitráž. Slovenský útočník odohral v uplynulej sezóne za Jets 23 zápasov, v ktorých dal dva góly a pri jednom asistoval. V play off šancu v zostave Winnipegu nedostal.Vlani v lete požiadalo o arbitráž spolu 30 obmedzených voľných hráčov, no jediný, ktorý ju reálne využil bol obranca Nate Schmidt z Vegas. Ostatných 29 hráčov podpísalo kontrakty ešte pred ňou.Hráči mali možnosť prihlásiť sa na arbitráž do štvrtka. Nezávislý súd bude rozhodovať o výškach kontraktov v Toronte medzi 20. júlom a 4. augustom, samozrejme, hráči sa môžu dohodnúť so svojimi klubmi aj pred arbitrážnym konaním.