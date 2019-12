NHL: Daňa povolali do prvého tímu, Marinčina poslali na farmu

Marko Daňo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Columbus 16. decembra (TASR) - Vedenie klubu Columbus Blue Jackets povolalo slovenského hokejistu Marka Daňa z farmy do prvého tímu. Dvadsaťpäťročný útočník tak má šancu absolvovať tohtosezónny debut v NHL, Blue Jackets nastúpia v noci na utorok doma proti Washingtonu.Daňo odohral v minulých rokoch v profilige dokopy 138 stretnutí, túto sezónu ale doposiaľ príležitosť v NHL nedostal. Blue Jackets ho z prípravného kempu poslali do rezervného tímu Cleveland Monsters, za ktorý odohral 25 zápasov so ziskom 12 bodov (3+9) a 61 trestných minút. Vedenie Columbusu ho v noci na pondelok povolalo do prvého mužstva spoločne s centrom Kevinom Stenlundom po tom, čo sa zranil mladík Emil Bemström. Švédsky nováčik by pre zranenie rebra a poškodenie chrupavky mal pauzovať 6-8 týždňov. Daňo sa v NHL naposledy objavil v minulej sezóne v drese Colorada.Naopak, z prvého tímu Toronta Maple Leafs sa na farmu porúča Martin Marinčin. Dvadsaťsedemročný slovenský obranca si v uplynulých týždňoch zvykol na neustálemedzi Maple Leafs a Marlies (AHL). V NHL nehral od 2. novembra, keď nastúpil na svoj siedmy profiligový duel v tejto sezóne. V nižšej AHL absolvoval v tomto ročníku tri zápasy, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. Informoval o tom portál cbssports.com.