NHL: DAŇO ZAŽIL VÍŤAZNÝ TOHTOSEZÓNNY DEBUT, COLUMBUS ZDOLAL WASHINGTON

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo zažil v noci na utorok víťazný tohtosezónny debut v zámorskej NHL. Deň po tom, čo ho vedenie Columbusu povolalo z farmy do prvého tímu, nastúpil v drese Blue Jackets v domácom zápase proti lídrovi súťaže Washingtonu a tešil sa so spoluhráčmi z triumfu 3:0. Za Capitals hral jeho krajan Richard Pánik.