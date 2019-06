NHL: Devils si vybrali z 1. miesta Hughesa, dvojkou Rangers je Kakko

Fínsky supertalent Kaapo Kakko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

1. kolo draftu 2019:



1. Jack Hughes (center, USA) - New Jersey Devils, 2. Kaapo Kakko (krídelník, Fín.) - New York Rangers, 3. Kirby Dach (center, Kan.) - Chicago Blackhawks, 4. Bowen Byram (obranca, Kan.) - Colorado Avalanche, 5. Alex Turcotte (center, USA) - Los Angeles Kings, 6. Moritz Seider (obranca, Nem.) - Detroit Red Wings, 7. Dylan Cozens (center, Kanada) - Buffalo Sabres, 8. Philip Broberg (obranca, Švéd.) - Edmonton Oilers, 9. Trevor Zegras (center, USA) - Anaheim Ducks, 10. Vasilij Podkolzin (krídelník, Rus.) - Vancouver Canucks, 11. Victor Söderström (obranca, Švéd.) - Arizona Coyotes, 12. Matthew Boldy (krídelník, USA) - Minnesota Wild, 13. Spencer Knight (brankár, USA) - Florida Panthers, 14. Cameron York (obranca, USA) - Philadelphia Flyers, 15. Cole Caufield (krídelník, USA) - Montreal Canadiens, 16. Alex Newhook (center, Kan.) - Colorado Avalanche, 17. Peyton Krebs (center, Kan.) - Vegas Golden Knights, 18. Thomas Harley (obranca, Kan.) - Dallas Stars, 19. Lassi Thomson (obranca, Fín.) - Ottawa Senators, 20. Ville Heinola (obranca, Fín.) - Winnipeg Jets, 21. Samuel Poulin (krídelník, Kan.) - Pittsburgh Penguins, 22. Tobias Björnfot (obranca, Švéd.) - Los Angeles Kings, 23. Simon Holmström (krídelník, Švéd.) - New York Islanders, 24. Philip Tomasino (center, Kan.) - Nashville Predators, 25. Connor McMichael (center, Kan.) - Washington Capitals, 26. Jakob Pelletier (krídelník, Kan.) - Calgary Flames, 27. Nolan Foote (krídelník, Kan.) - Tampa Bay Lightning, 28. Ryan Suzuki (center, Kan.) - Carolina Hurricanes, 29. Brayden Tracey (krídelník, Kan.) - Anaheim Ducks, 30. John Beecher (center, USA) - Boston Bruins, 31. Ryan Johnson (obranca, USA) - Buffalo Sabres

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vancouver 22. júna (TASR) - Jednotkou vstupného draftu NHL sa stal americký hokejista Jack Hughes. Osemnásťročného centra si z prvého miesta vybral klub New Jersey Devils. Ako druhí v poradí volili predstavitelia New Yorku Rangers, ktorí siahli po fínskom krídelníkovi Kaapovi Kakkovi. V 1. kole nebol draftovaný ani jeden slovenský hokejista.Hughes prakticky celú sezónu figuroval na čele preddraftových rebríčkov pred Kakkom. Hoci fínsky útočník v závere ročníka exceloval a Američana jasne zatienil na MS na Slovensku, Hughesovu pozíciu to už neohrozilo. V prospech jeho voľby zahral najmä fakt, že je center. "Diabli" tak ešte viac posilnia stred útoku, kde majú už draftovú jednotku z roku 2017 Nica Hischiera. Hughes aj Kakko sú podľa hokejových expertov pripravení naskočiť hneď do budúceho ročníka NHL.Tohtoročný draft sa uskutočnil v kanadskom Vancouveri. Prvým kolom prešlo 13 Kanaďanov, deväť Američanov, štyria Švédi, traja Fíni a po jednom zástupcovi z Ruska a Nemecka. Z pohľadu postov bol tradične najväčší záujem o stredných útočníkov (11). Z brankárov sa dočkal iba Američan Spencer Knight, ktorého si z 13. priečky vybrala Florida.Zvyšných šesť kôl draftu (2.-7.) je na programe v sobotu od 19.00 SELČ.