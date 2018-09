NHL: Do hlavných kempov aj Ružička a Studenič, Gáborík u špecialistu

Marián Studenič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aktualizovaný zoznam Slovákov v hlavných kempoch klubov NHL:



Anaheim Ducks - Roman Durný (b)**

Arizona Coyotes - Richard Pánik (ú)

Boston Bruins - Zdeno Chára (o), Jaroslav Halák (b), Peter Cehlárik (ú)*, Martin Bakoš (ú)*

Calgary Flames - Adam Ružička (ú)**, Miloš Roman (ú)**

Carolina Hurricanes - Michal Čajkovský (o)**

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú)**

Detroit Red Wings - Patrik Rybár (b)*

Edmonton Oilers - Andrej Sekera (o)

Los Angeles Kings - Peter Budaj (b), Michal Ivan (o)**

Montreal Canadiens - Tomáš Tatar (ú)

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)*

Ottawa Senators - Marián Gáborík (ú), Christián Jaroš (o)*

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)*

Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o), Kristián Pospíšil (ú)**

Washington Capitals - Martin Fehérváry (o)*

Winnipeg Jets - Marko Daňo (ú)



*- dvojcestná zmluva

**-skúšobný kontrakt, resp. pozvánka do kempu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. septembra (TASR) - Mladí slovenskí hokejoví útočníci Adam Ružička a Miloš Roman budú pokračovať v príprave v klube NHL Calgary Flames. Po účinkovaní v nováčikovskom kempe dostali pozvánku aj do hlavného predsezónneho kempu "plameňov". V ňom sa budú pokúšať vybojovať nováčikovskú zmluvu. Nefigurujú však v skupine, ktorá sa predstaví v prípravných dueloch v Číne.Kompletnú súpisku pre hlavný kemp zverejnilo aj vedenie New Jersey Devils a nechýba na nej meno slovenského krídelníka Mariána Studeniča, ktorý bude obliekať dres s číslom 67. Podľa očakávania pokračuje v príprave Detroitu Red Wings brankár Patrik Rybár. Ten rovnako ako Studenič už má podpísaný kontrakt so svojim zámorským klubom. V Detroite pre veľký počet hráčov (až 72) ich rozdelili do troch skupín, Rybár sa bude pripravovať v "Tíme Howe".Už skôr v týždni bolo známe, že z nováčikovských kempov sa do hlavných dostali zo Slovákov aj Roman Durný (Anaheim), Radovan Bondra (Chicago), Michal Ivan (Los Angeles), Christián Jaroš (Ottawa), Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Fehérváry (Washington).Na súpiskách klubov pred hlavnými kempmi je tak aktuálne 23 slovenských hokejistov. V nich sa zapoja do prípravy už aj skúsení hráči a najväčšie osobnosti tímov.Na kempovej súpiske Ottawy oficiálne figuruje i Marián Gáborík, ten sa však rovnako ako Andrej Sekera v Edmontone na spoločných tréningoch a prípravných stretnutiach nezúčastní. Tridsaťšesťročný útočník sa zotavuje po aprílovej operácii posunutej medzistavcovej platničky.citoval denník Ottawa Sun generálneho manažéra Senators Pierra Doriona. Gáborík pre bolesti chrbta nedohral už minulý ročník, po operácii pôvodne odhadovali dobu jeho rehabilitácie na osem týždňov.