NHL: Durný, Pospíšil a Ružička putujú z kempov na farmy

Na archívnej snímke Adam Ružička. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Traja mladí slovenskí hokejisti ďalej nepokračujú v prípravných kempoch klubov NHL. Brankár Roman Durný skončil v kempe Anaheimu, Ducks ho poslali do farmárskeho tímu San Diego Gulls (AHL). Durný neodchytal v príprave za "káčerov" ani zápas. Dvadsaťjedenročný brankár tak stále čaká na podpis nováčikovskej zmluvy s Ducks.Veľké škrty v kádri robil aj manažment Calgary Flames, pričom sa dotkli aj dvojice Martin Pospíšil, Adam Ružička. Obaja slovenskí útočníci putujú na farmu "plameňov" do Stocktonu Heat a sezónu tak začnú v nižšej AHL. Ružička odohral v príprave za Calgary tri zápasy, v ktorých strelil dva góly. Pospíšil dostal šancu len v jednom stretnutí a pripísal si v ňom asistenciu. V kempe Flames už pred pár dňami skončil aj slovenský útočník Miloš Roman. Informoval o tom web sportsforecaster.com.