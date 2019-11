NHL: Edmonton s Jurčom v zostave prehral so St. Louis

Justin Faulk (72) z Louis Blues odtláča hráča Edmonton Oilers Tomáša Jurča (92) od puku, vedľa je Jay Bouwmeester (19) z Blues. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:

New York Rangers - Detroit 5:1,

Edmonton - St. Louis 2:5

New York 7. novembra (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers prehrali v noci na štvrtok v domácom zápase NHL so St. Louis Blues 2:5. Do zostavy "olejárov" sa vrátil slovenský útočník Tomáš Jurčo, odohral 11:50 minúty a do štatistík si pripísal dve trestné minúty. Víťaz Stanleyho pohára z minulej sezóny St. Louis zvíťazilo šiestykrát za sebou a vedie Západnú konferenciu práve pred Edmontonom.V stretnutí Východnej konferencie New York Rangers na vlastnom ľade zdolali Detroit Red Wings 5:1. Hostia prehrali po štvrtý raz v sérii a s 9 bodmi sú najhorší v celej súťaži.