Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
09. apríla 2026
NHL: Fehérváry dosiahol métu 100 bodov, McDavid sa blysol bilanciou 3+2
Slováka vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu.
Slovenský obranca Martin Fehérváry prispel v noci na štvrtok v zámorskej NHL gólom a asistenciou k triumfu hokejistov Washingtonu na ľade Toronta 4:0. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Fehérváry najprv asistoval pri úvodnom góle duelu v 14. minúte, keď sa presadil Dylan Strome. V 23. minúte následne zvýšil skóre na 3:0, jeho strieľanú prihrávku zrazil korčuľou za chrbát vlastného brankára Jake McCabe. Zaznamenal tak svoj piaty gól v sezóne a 20. asistenciu. Celkovo má na konte v NHL už 100 bodov (27+73) v 377 dueloch. Slovenský zadák odohral 18:16 min, mal tri plusové body a dve strely. Okrem neho mal bilanciu 1+1 aj Dylan Strome.
Washington naďalej bojuje o play off, na pozíciu druhej voľnej karty stráca tri body, pričom tímy nad čiarou postupu Ottawa a Philadelphia majú na konte o zápas menej. Capitals odohrajú ešte tri stretnutia. „Vedeli sme, že predchádzajúci zápas bol od začiatku do konca neakceptovateľný (prehra 1:8 s New Yorkom Rangers - pozn.) a vieme, akí dobrí musíme byť v nasledujúcich troch zápasoch, aby sme si dali šancu na postup. Dnes večer to bol dobrý začiatok,“ povedal krídelník Ryan Leonard, autor druhého gólu hostí. Brankár Logan Thompson zneškodnil všetkých 21 striel Toronta a zaznamenal tretie čisté konto v sezóne a deviate v kariére. Jeho náprotivok Anthony Stolarz sa zranil už v tretej minúte, za domácich tak dochytal Joseph Woll. Pre zdravotné problémy potom duel za Toronto nedohrali ani útoćník Dakota Joshua a obranca Brandon Carlo. V drese Washingtonu si debut v NHL s jednou asistenciou pripísal bieloruský útočník Iľja Protas, ktorý nastúpil v jednom útoku s bratom Alexejom Protasom.
Zo Slovákov nastúpil v nočných dueloch ešte Adam Sýkora. Do kanadského bodovania sa nezapísal a New York Rangers podľahli doma Buffalu 3:5. Sýkora strávil na ľade 11:16 min s jednou strelou a jedným mínusovým bodom. Sabres prehrávali po dvoch tretinách 2:3, ale tromi gólmi v záverečnej perióde otočili skóre a osamostatnili sa na čele Atlantickej divízie o dva body pred Tampou Bay a Montrealom, oba tieto tímy odohrali o zápas menej. „Je to tesný boj o prvé miesto. Chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa pokúsili zvýšiť náš náskok. Sme teraz na prvom mieste, ale prenasledujú nás dva naozaj silné tímy. Chceme ešte nazbierať nejaké víťazstvá, získať body a pripraviť sa na play off,“ zdôraznil krídelník Alex Tuch, ktorý vyrovnal na 3:3. Alexis Lafreniere dal dva góly „jazdcov“, Adam Fox pridal gól a asistenciu za Rangers, ktorí už stratili šancu na play off.
Hetrikom a dvoma asistenciami sa blysol Connor McDavid, ktorý bol pri všetkých góloch Edmontonu a tím potiahol k víťazstvu na ľade San Jose 5:2. V zostave domácich nefiguroval Pavol Regenda. „Žraloci“ strácajú tri body na Nashville Predators a majú zápas k dobru v boji o druhú voľnú kartu do play off zo Západnej konferencie. Výkon McDavida pochválil aj Macklin Celebrini, autor jedného z gólov domácich: „Je to najlepší hráč v lige a zároveň najrýchlejší, takže ak sa mu nepostavíte do cesty, jednoducho vás prekorčuľuje. Vidíte to celú jeho kariéru. Rád som sa na neho pozeral, keď som bol ešte fanúšikom, ale je super frustrujúce, keď hráte proti nemu.“ McDavid je na čele produktivity so 133 bodmi (47+86). Je to jeho tretia sezóna so 130 bodmi, v historickej tabuľke sa tak delí o štvrté miesto s Marcelom Dionnom, pred nimi sú Wayne Gretzky (13), Mario Lemieux (6) a Phil Esposito (4). Pre McDavida to bol 14. päťbodový zápas, je na 10. mieste v tejto štatistike spolu s Paulom Coffeym a Gilbertom Perreaultom. Evan Bouchard prispel k víťazstvu dvoma asistenciami, na konte má v sezóne spolu 91 bodov (21+70) a stal sa po Coffeym druhým obrancom v histórii Oilers na méte 90 bodov. Edmonton je na čele Pacifickej divízie o dva body pred Vegas.
NHL - výsledky:
New York Rangers – Buffalo Sabres 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Góly: 20. Lafreniere (Fox, J. T. Miller), 23. Lafreniere (Fortescue), 35. Fox (Trocheck, Zibanejad) – 5. McLeod (Zucker, Timmins), 9. Benson (Dahlin, Byram), 46. Tuch (Krebs, Thompson), 48. Zucker (McLeod), 59. Benson (Doan, Norris). Brankári: Šesťorkin - Luukkonen, strely na bránku: 20:27
Toronto Maple Leafs – Washington Capitals 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 14. Strome (Beauvillier, FEHÉRVÁRY), 21. Leonard (Wilson), 23. FEHÉRVÁRY (Strome, Sourdif), 57. C. Hutson (A. Protas, I. Protas). Brankári: Stolarz (3. Woll) - Thompson, strely na bránku: 21:20
San Jose Sharks – Edmonton Oilers 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Góly: 5. Celebrini (Orlov, Smith), 25. Sherwood (Wennberg) – 7. McDavid (Bouchard, Podkolzin), 19. Podkolzin (Nugent-Hopkins, McDavid), 24. Roslovic (McDavid), 26. McDavid (Bouchard, Ekholm), 35. McDavid (Roslovic). Brankári: Nedeljkovic - Ingram (41. Jarry), strely na bránku: 14:26
Slováci v akcii
Martin Fehérváry (Washington) 18:16 1 1 2 +3 2 0
Adam Sýkora (New York Rangers) 11:16 0 0 0 -1 1 0
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota
